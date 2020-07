Csütörtökön, vagyis ma kezdődik a NASA következő Mars-küldetése, amely során útjára indítják az űrhivatal legújabb Mars-járóját, a Perseverance-t (Állhatatosság). A diákok által elnevezett műszer helyi idő szerint reggel 7 óra 50 perckor – közép-európai idő szerint 13.50-kor – indul útjára a floridai űrállomásról, a NASA már visszaszámol.

A Mars-járó a tervek szerint hét hónap múlva, 2021. február 18-án éri el a Mars felszínét.

Az űreszköz feladata, hogy az élet nyomai után kutasson a vörös bolygón. Emellett a MOXIE segítségével a ritka marsi légkörben oxigént is megpróbál előállítani a szén-dioxidból. A légkörből kivont oxigént majd a Marsra érkező űrhajósok használhatják, és a rakéta-hajtóanyaghoz is felhasználható – mondta a küldetésről Boldog Ádám csillagász. A kilövést a Svábhegyi Csillagvizsgáló Facebook-oldalán is közvetítik.

A Mars-járón egy miniatűr helikoptert, az Ingenuityt is elhelyezte a NASA, aminek az lesz a feladata, hogy feltérképezze az űreszköz útját. A drónhelikoptert napelemek hajtják, a Mars-járónál pedig nukleáris minireaktor szolgáltatja az energiát.

Az indítás azért fontos, mert a két bolygó helyzetéből adódóan csak 26 havonta van lehetőség kilövésre. A Mars pedig most van abban a közelségben, hogy a NASA emberei 220 nap alatt elérjék a vörös bolygó felszínét. A kilövést a NASA is élőben közvetíti:

Az amerikai űrhivatal eddig négy szondát (a Pathfindert, a Spiritet, az Opportunityt és Curiosityt) küldött a Marsra.

