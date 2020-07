Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270b9f1b-0656-43ec-b964-bb22526ed3f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ballymena United és az FC Glentoran meccsére ötszázan mehetnek be.","shortLead":"A Ballymena United és az FC Glentoran meccsére ötszázan mehetnek be.","id":"20200729_koronavirus_eszakirorszag_foci_kupa_egyesultkiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270b9f1b-0656-43ec-b964-bb22526ed3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115eda9c-9c06-4a1f-904d-503921359e36","keywords":null,"link":"/sport/20200729_koronavirus_eszakirorszag_foci_kupa_egyesultkiralysag","timestamp":"2020. július. 29. 18:44","title":"A járvány kezdete óta először engednek be szurkolókat focimeccsre az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0718f88-3faf-4864-970e-53c74bf90267","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnikai eszközökön, így az egéren és billentyűzeten is megjelenhetnek különféle kórságok. Az AZIO újdonsága olyan bevonattal rendelkezik, amely nagyban csökkenti ennek az esélyét.","shortLead":"A számítástechnikai eszközökön, így az egéren és billentyűzeten is megjelenhetnek különféle kórságok. Az AZIO újdonsága...","id":"20200730_antibakterialis_billentyuzet_eger_azio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0718f88-3faf-4864-970e-53c74bf90267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df486b8-f1a5-4272-8ae7-f19804afd98d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_antibakterialis_billentyuzet_eger_azio","timestamp":"2020. július. 30. 08:33","title":"Irodába, otthonra: Ezen az újfajta billentyűzeten nem tapadnak meg a baktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo korábban azt állította a nemrég bemutatott technológiájáról, hogy 800 töltési ciklus kell ahhoz, hogy az akkumulátor kapacitása 20 százalékkal csökkenjen. Egy friss mérés azonban ennél sokkal rosszabb eredményre jutott.","shortLead":"Az Oppo korábban azt állította a nemrég bemutatott technológiájáról, hogy 800 töltési ciklus kell ahhoz...","id":"20200730_oppo_125w_gyorstoltes_gyorstolto_akkumulator_kapacitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f835ab-3ef9-4348-9a6b-d2846a2b58df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oppo_125w_gyorstoltes_gyorstolto_akkumulator_kapacitasa","timestamp":"2020. július. 30. 18:03","title":"Kipróbálták az Oppo 125W-os gyorstöltőjét, és nagy csalódás volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette az értékesítést.\r

\r

","shortLead":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette...","id":"20200729_pizza_femdarab_visszahivas_aldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957cc83-43c8-4190-9734-2b0ad1d0740e","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_pizza_femdarab_visszahivas_aldi","timestamp":"2020. július. 29. 11:37","title":"Fémdarabok lehetnek a pizza szószában, visszahívja az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig nem úgy fest, hogy a koronavírus 2021-től eltűnik az életünkből. Ugyanerre számít a legnagyobb technológiai seregszemlét, a CES-t szervező Consumer Technology Association (CTA) is, amely ezért inkább az online térbe költözteti a jövő évi Las Vegas-i showt.","shortLead":"Eddig nem úgy fest, hogy a koronavírus 2021-től eltűnik az életünkből. Ugyanerre számít a legnagyobb technológiai...","id":"20200728_koronavirus_jarvanyveszely_ces_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617cebb9-f674-4285-a167-d521f6e2619c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_koronavirus_jarvanyveszely_ces_2021","timestamp":"2020. július. 28. 21:03","title":"Hivatalos: a járványveszély miatt a 2021-es CES-t sem tartják meg úgy, ahogy korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","shortLead":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","id":"20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efd1f22-24f5-4fc8-a2f3-31fc5c353d68","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","timestamp":"2020. július. 30. 17:30","title":"Álomnyaralás vagy rémálom? A mozaikcsalád első utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902ee925-fd89-46bb-a665-9e161ab5c29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egyedi fényezést is szeretnénk, az további 3 millió forintunkba kerül.","shortLead":"Ha egyedi fényezést is szeretnénk, az további 3 millió forintunkba kerül.","id":"20200729_extrak_nelkul_is_116_millio_forint_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902ee925-fd89-46bb-a665-9e161ab5c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682c863d-ca18-4535-833f-0c57ff948794","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_extrak_nelkul_is_116_millio_forint_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series_ara","timestamp":"2020. július. 29. 06:41","title":"Extrák nélkül is 116 millió forint a legújabb Mercedes-AMG GT ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","shortLead":"A VW nemrégiben debütált kompakt modellje új csomagot kapott.","id":"20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e1e8d2-fa54-47b5-81b3-2caa227d6dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1251a608-eedc-43f4-97c5-156557a85789","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_szemrevalo_lett_a_szolidan_sportositott_uj_8as_golf","timestamp":"2020. július. 29. 13:21","title":"Szemrevaló lett a szolidan sportosított új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]