[{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A WWF az állat- és növényvilág egyik legnagyobb katasztrófájának nevezte a történteket.","shortLead":"A WWF az állat- és növényvilág egyik legnagyobb katasztrófájának nevezte a történteket.","id":"20200728_Allat_pusztulas_Ausztralia_erdotuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4d71f0-e2e4-4a8b-bfdc-5648f7d813f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_Allat_pusztulas_Ausztralia_erdotuz","timestamp":"2020. július. 28. 13:09","title":"Hárommilliárd állat érintett az ausztrál erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0a620a-abb3-4a7f-9be1-9d10f2b16828","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200729_Marabu_FekNyuz_Meszaros_Resort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a0a620a-abb3-4a7f-9be1-9d10f2b16828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f66799c-04f7-4d53-beaa-d129e94cccab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Marabu_FekNyuz_Meszaros_Resort","timestamp":"2020. július. 29. 11:20","title":"Marabu FékNyúz: Mészáros Resort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette az értékesítést.\r

