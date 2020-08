Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","shortLead":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","id":"20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee726b8a-f3d8-4a14-be16-82ced09d7a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","timestamp":"2020. július. 30. 14:46","title":"Rendőrökkel szállíttatta le a buszról a kerekesszékes anyukát és gyermekét egy sofőr Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és biztonságosan voksolni. A halasztáshoz kétpárti megállapodásra lenne szükség, ennek az esélye jelenleg elhanyagolható. ","shortLead":"Donald Trump szerint annyi ideig kellene elhalasztani a választást, amíg az emberek nem tudnak megfelelően és...","id":"20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624360be-de6e-4231-bcd1-2c9a27a719bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Trump_elhalasztana_az_amerikai_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 30. 15:19","title":"Trump elhalasztaná az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok helyütt megindult a második hullám, sok helyen romlik a helyzet, a „magyar védekezés azonban bevált, ha tartjuk azt, amit eddig, nem lesz baj” – mondta a miniszterelnök. Kiderült, Orbán szerint a magyar egészségügy Európa egyik legjobbja, a cigányzenének pedig szerelmese.","shortLead":"Sok helyütt megindult a második hullám, sok helyen romlik a helyzet, a „magyar védekezés azonban bevált, ha tartjuk...","id":"20200731_Orban_A_nagy_fenet_kapunk_mi_penzt_az_EUtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c60fa6-0717-4a6e-bcce-33da61dd9885","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Orban_A_nagy_fenet_kapunk_mi_penzt_az_EUtol","timestamp":"2020. július. 31. 07:59","title":"Orbán: A nagy fenét kapunk mi pénzt az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4431667-92cf-4565-9ed1-8d64c5621132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miura korának egyik legkomolyabb sportkocsijának számított és az olasz autógyártás egyik legendája. ","shortLead":"A Miura korának egyik legkomolyabb sportkocsijának számított és az olasz autógyártás egyik legendája. ","id":"20200731_ma_kerul_kalapacs_ala_ez_a_kozel_1_milliard_forint_erteku_lamborghini_miura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4431667-92cf-4565-9ed1-8d64c5621132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43a95b-a9b2-4725-83b8-95212959d235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_ma_kerul_kalapacs_ala_ez_a_kozel_1_milliard_forint_erteku_lamborghini_miura","timestamp":"2020. július. 31. 06:41","title":"Ma kerül kalapács alá ez a közel 1 milliárd forint értékű Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","shortLead":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","id":"20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e201300c-6bd7-4950-ad86-81fefeaffa67","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:10","title":"Új csúccsal nyert a Balaton-átúszás győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e4429e-05d7-4099-8b4b-560c87551e96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hétmilliárd dolláros ügyletről lehet szó.","shortLead":"Egy hétmilliárd dolláros ügyletről lehet szó.","id":"20200731_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_az_AlstomBombardier_egyesulest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e4429e-05d7-4099-8b4b-560c87551e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ce3797-7188-446d-9c8a-756237d59e63","keywords":null,"link":"/kkv/20200731_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_az_AlstomBombardier_egyesulest","timestamp":"2020. július. 31. 17:48","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság az Alstom–Bombardier-egyesülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése a világban. A járvány a világon mindenhol lendületet vesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának...","id":"20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf847eef-c95c-40c2-ae0f-dd365dc46772","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:56","title":"Rekordokat dönt a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","shortLead":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","id":"20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ed821-8ca2-403e-a229-9dcc87403d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","timestamp":"2020. július. 31. 16:05","title":"Érdi lövöldözés: elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit, ketten életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]