Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők azzal érvelnek, hogy ez ülőkoncert lesz.","shortLead":"A szervezők azzal érvelnek, hogy ez ülőkoncert lesz.","id":"20200731_apostol_koncert_papp_laszlo_sportarena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d24096-6270-4d1c-a638-36f99e1d85cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_apostol_koncert_papp_laszlo_sportarena","timestamp":"2020. július. 31. 11:26","title":"Sorra mondják le a fesztiválokat, az Apostol arénakoncertjét mégis megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08acc8ef-66c9-4a3e-98a0-55d0d136bc3c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"De a magyarok még így is kevesebbet pazarolnak, mint a többi EU-s ország lakója – hangzott el az M1-en.","shortLead":"De a magyarok még így is kevesebbet pazarolnak, mint a többi EU-s ország lakója – hangzott el az M1-en.","id":"20200731_kidobott_elelmiszer_etelpazarlas_pazarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08acc8ef-66c9-4a3e-98a0-55d0d136bc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b8061d-651b-42f8-8130-b9308b8382ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_kidobott_elelmiszer_etelpazarlas_pazarlas","timestamp":"2020. július. 31. 09:34","title":"A magyarok évente fejenként 68 kiló ételt dobnak a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa55a13a-ede4-476a-af54-6c0d9a5e81ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egykoron bányába jártak vele, ma viszont inkább szórakozóhelyek környékén mutat jól ez a régi szovjet teherautó.","shortLead":"Egykoron bányába jártak vele, ma viszont inkább szórakozóhelyek környékén mutat jól ez a régi szovjet teherautó.","id":"20200801_mindenki_utanafordul_ennek_a_szekesfehervari_zilnek_szovjet_teherauto_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa55a13a-ede4-476a-af54-6c0d9a5e81ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52b222d-847c-42b6-a036-0cbfef713121","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_mindenki_utanafordul_ennek_a_szekesfehervari_zilnek_szovjet_teherauto_tuning","timestamp":"2020. augusztus. 01. 06:41","title":"Mindenki utánafordul ennek a székesfehérvári ZiL-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e44242-3e4e-46ff-b7b2-717a579f0a67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megnyugodhatnak, akik alumíniumtartalmú izzadásgátlót használnak.","shortLead":"Megnyugodhatnak, akik alumíniumtartalmú izzadásgátlót használnak.","id":"202031_aluminium_aboron_kiizzadtak_amegoldast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58e44242-3e4e-46ff-b7b2-717a579f0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac6846f-10ac-4fc0-a168-bbdcba6d3731","keywords":null,"link":"/360/202031_aluminium_aboron_kiizzadtak_amegoldast","timestamp":"2020. július. 31. 12:30","title":"Megvan az eredmény: főleg marketing az alumíniummentes dezodor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorra jönnek a legnagyobb európai autógyártók idei első féléves eredményei.","shortLead":"Sorra jönnek a legnagyobb európai autógyártók idei első féléves eredményei.","id":"20200731_Rekordveszteseg_a_Renaultnal_a_Volkswagencsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75214907-b209-4090-9ddf-6b83e7e38e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Rekordveszteseg_a_Renaultnal_a_Volkswagencsoport","timestamp":"2020. július. 31. 11:10","title":"Rekordveszteség a Renault-nál, a Volkswagen-csoport osztalékot csökkentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1598c-f982-4477-b77c-b69b411cafe0","keywords":null,"link":"/360/20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:00","title":"Fűrésztelepről a fizika szakra – Elon Musk életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Minden fórumon tiltakoztak már korábban Madocsa lakói a falu szélére tervezett kavicsbánya ellen, tavaly januárban a vállalkozó is visszalépett. Most egy új céggel, de újra megpróbál bányát nyitni.","shortLead":"Minden fórumon tiltakoztak már korábban Madocsa lakói a falu szélére tervezett kavicsbánya ellen, tavaly januárban...","id":"20200801_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77214e1c-dcfc-47a4-a1d4-1656a7e18b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_mellett","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:12","title":"Ismét kavicsbánya létrehozása miatt aggódnak Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka nélkül. Afrikában egyre többen térnek vissza a vadászathoz, és emiatt még nagyobb veszélybe kerülnek a földrészen élő állatok.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka...","id":"20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baf73a3-dd7b-48c1-ab23-a27e1f980a4b","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:52","title":"A koronavírus-járvány egyik következményeként újra terjed az orvvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]