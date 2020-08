Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban kettős mércéről beszélt.","shortLead":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban...","id":"20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec46cff8-6f04-46b4-8265-09c91554c57e","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:06","title":"Debrecenben is lesznek 500 fősnél nagyobb koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","shortLead":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","id":"20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d29369-59f7-47ab-8238-9bf36a2dfdc5","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:22","title":"Hétfőn elkezdik megjavítani a leégett Notre-Dame fő orgonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek a járványhelyzetről. Szerintük ez az ország nyitottságát bizonyítja.","shortLead":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek...","id":"20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ed0a-270b-4606-8470-07c384a3814d","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:51","title":"Kazahsztán augusztusra jutott el addig, hogy napi járványadatokat szolgáltasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió ember van nagy bajban, ha rosszkor fájdulna meg a foga.","shortLead":"2 millió ember van nagy bajban, ha rosszkor fájdulna meg a foga.","id":"20200803_fogorvosi_ugyelet_megyek_penzhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0dc2b4-1d1a-47d1-8ef2-3700c0013789","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_fogorvosi_ugyelet_megyek_penzhiany","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:19","title":"Kevés rá a pénz, hat megyében nincsen éjjel-nappali közfinanszírozott fogászati ügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a4fd44-d087-4888-81d1-0b6258d1d80e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges szemüveggel akár gyógyítható is lehet a színtévesztés – állítják amerikai szakemberek. ","shortLead":"Egy különleges szemüveggel akár gyógyítható is lehet a színtévesztés – állítják amerikai szakemberek. ","id":"202031_a_szintevesztes_terapiaja_nagyot_neztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a4fd44-d087-4888-81d1-0b6258d1d80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cd42a8-c774-4210-abbe-fcd6e8da6d02","keywords":null,"link":"/360/202031_a_szintevesztes_terapiaja_nagyot_neztek","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:30","title":"Egy speciális szemüvegről kiderült, hogy levétele után is javítja a színlátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte 40 új olyan koronavírus-fertőzést észleltek, amely közvetlenül a turisták körében igen kedvelt tengerparti városhoz köthető - jelentette be szombaton az egészségügyi minisztérium.","shortLead":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte...","id":"20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bfb469-b25b-45dd-821a-7d48b83cd9a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:28","title":"Egy 1,1 milliós vietnami város teljes lakosságát letesztelik koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ef5cd-97a2-4031-8785-50ca842debfb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sikerrel üzembe helyezték szombaton az Egyesült Arab Emírségek első atomerőmű-reaktorát, ezzel az ország az első olyan arab állam, amely gazdasági célú nukleáris energiát állít elő.","shortLead":"Sikerrel üzembe helyezték szombaton az Egyesült Arab Emírségek első atomerőmű-reaktorát, ezzel az ország az első olyan...","id":"20200801_Ujabb_allam_lepett_be_az_atomklubba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286ef5cd-97a2-4031-8785-50ca842debfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1bcbd1-f15a-43f4-a5c0-60e472c37cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Ujabb_allam_lepett_be_az_atomklubba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:02","title":"Újabb állam lépett be az atomklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8d8880-9b3c-44ba-9dc5-3e3d9acf516a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lakott területen belül fényképezték le 140-es tempónál.","shortLead":"Lakott területen belül fényképezték le 140-es tempónál.","id":"20200803_gyor_gyorshajtas_motoros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d8d8880-9b3c-44ba-9dc5-3e3d9acf516a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3ae1e6-17a7-4484-bbb7-a67d1a87f1ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_gyor_gyorshajtas_motoros","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:39","title":"300 ezer forintra büntettek Győrben egy gyorshajtó motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]