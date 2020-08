Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05e55153-ee92-4797-b8a4-aff1c55547e2","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A PRO-MOT Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa az Indotek Group, amelyet a 10. leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel vezet. 2013-ban szerződésben állapodott meg a PRO-MOT az állammal és az önkormányzattal, hogy a balatonvilágosi üdülőterület egy részét, a strandot, az oda vezető utakat, a parkot és a vízparti sétányt önkormányzati tulajdonba adja, ha cserébe építési telkeket alakíthat ki az általa megvásárolt részen. A megállapodást a helyi civilek szerint egyedül a cég nem tartotta be, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Ha nem lesz egyezség, perelni fognak.","shortLead":"A PRO-MOT Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa...","id":"20200803_club_aliga_balaton_balatonaliga_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05e55153-ee92-4797-b8a4-aff1c55547e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04bf84f-cf21-48bf-9033-9e41b16c6f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_club_aliga_balaton_balatonaliga_riport","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:30","title":"\"Mindig megjelenik itt valaki, aki el akarja venni a Balaton-partot\" – videós riport a Club Aligáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el az enyhülés.","shortLead":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el...","id":"20200803_hidegfront_zivatar_lehules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65594140-9f54-4819-a2c0-f9daf0c953b7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_hidegfront_zivatar_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:10","title":"Hidegfronttal nyit a hét, jönnek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye az Indexnél történtekről és a Színház- és Filmművészeti egyetem átalakításáról is. HVG-portré.","shortLead":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye...","id":"202031_vitray_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc897be-feda-4351-8a2a-8b5cdec1c89e","keywords":null,"link":"/360/202031_vitray_tamas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:00","title":"Vitray Tamás: Ha most \"nagy\" tévébe jelentkeznék felvételre, a kapun sem jutnék túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási rendszerében változások várhatók. Bódis József felsőoktatási államtitkár osztrák mintáról beszél, de tulajdonképpen a 2011 előtti magyar elosztás térhet vissza.","shortLead":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási...","id":"202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf21de-9892-4206-9e93-5a87a9bb4a8e","keywords":null,"link":"/360/202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:00","title":"Osztrák mintát emlegetnek az egyetemeknél, pedig csak a régi rendszerre térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5339e455-24be-4502-9874-f512d5d31f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hatóságok mindent megtettek, hogy távol tartsák a privát hajókat a Crew Dragon landolási helyétől, ez sokakat nem érdekelt.","shortLead":"Bár a hatóságok mindent megtettek, hogy távol tartsák a privát hajókat a Crew Dragon landolási helyétől, ez sokakat nem...","id":"20200803_spacex_crew_dragon_urhajo_mexikoi_obol_civilek_maganhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5339e455-24be-4502-9874-f512d5d31f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616e531b-55ff-4bd7-9f80-fb9fcfebc228","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_spacex_crew_dragon_urhajo_mexikoi_obol_civilek_maganhajo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:03","title":"Bámészkodók zavarták meg a Crew Dragon űrhajósainak visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9034b065-e9bf-4f95-a9be-feab91717314","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Napok alatt került a világ vezető politikai, gazdasági és tech-hírei közé a TikTok. Mára ott tartunk, hogy az amerikai-kínai gazdasági háború egyik fő frontja a cég, az adatbiztonságért aggódók az egész világon figyelik a történéseket, lett egy téma, amelyben Donald Trump és Joe Biden nagyjából egyetért, és dollárban számolva is több százmilliós a tét. ","shortLead":"Napok alatt került a világ vezető politikai, gazdasági és tech-hírei közé a TikTok. Mára ott tartunk...","id":"20200803_tiktok_betiltas_felvasarlas_microsoft_usa_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9034b065-e9bf-4f95-a9be-feab91717314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95614d8d-9f4e-452f-8e76-dd58cb335214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_tiktok_betiltas_felvasarlas_microsoft_usa_kina","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:30","title":"Hogyan lett a kereskedelmi háború frontja egy app, ahol kamaszok táncolnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c753e27-77bc-48b3-bc9f-8b4895842b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi Macek, iPodok, furcsa, zseblámpaszerű webkamerák – ilyesmiket látni azon a felvételen, amely egy Apple-bolt belsejében készült, közel 20 évvel ezelőtt.","shortLead":"Régi Macek, iPodok, furcsa, zseblámpaszerű webkamerák – ilyesmiket látni azon a felvételen, amely egy Apple-bolt...","id":"20200804_apple_bolt_apple_store_ipod_regi_iphone_mac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c753e27-77bc-48b3-bc9f-8b4895842b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e1dc96-b31a-4a10-a520-11fc7da6fcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_apple_bolt_apple_store_ipod_regi_iphone_mac","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Kordokumentum: előkerült egy videó arról, miket árul az Apple 17 évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos polgármestert két hétre felfüggesztette a képviselő-testület. Ha a kényszerszünet lejár, Balogh Csaba lép majd.","shortLead":"A momentumos polgármestert két hétre felfüggesztette a képviselő-testület. Ha a kényszerszünet lejár, Balogh Csaba lép...","id":"20200803_god_polgarmester_felfuggesztes_feloszlatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a303a040-d996-4b01-ba7d-14a56869f112","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_god_polgarmester_felfuggesztes_feloszlatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:10","title":"Feloszlatná a képviselő-testületet a gödi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]