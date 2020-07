Az Apple szinte mindig szeptemberben mutatja be és teszi megvásárolhatóvá aktuális iPhone-modelljeit, de ez idén valószínűleg nem így lesz.

Az Apple egyik magasrangú vezetője, Luca Maestri pénzügyi igazgató közölte, hogy az idén megjelenő új iPhone-ok a jelenlegi helyzet alapján nem szeptemberben, hanem néhány héttel később válnak majd megvásárolható. Maestri szavait a The Verge is idézte.

Az új iPhone-modelleket rendszerint szeptemberben mutatja be az amerikai gyártó, és általában még abban a hónapban meg is lehet őket vásárolni. Ez tavaly, a 11-es széria esetében is így történt. Idén viszont más forgatókönyvben gondolkodik az Apple:

az új mobilok nagy valószínűséggel nem szeptembertől lesznek kaphatók.

A késés oka a tömeggyártás elcsúsztatása, melyről a Wall Street Journal közölt részleteket. Ezek szerint az Apple a koronavírus-járvánnyal jött iparági gondok miatt közel egy hónappal később kapcsolta csak be az új iPhone-ok gyártósorait, mint szokta. A szeptemberi bemutatót, úgy tűnik, nem érinti az ügy, így elviekben semmi nem akadályozza, hogy őszi prezentációját a már megszokott időszakban tartsa meg az Apple. Bár a járvány maga a gyártási procedúrát valóban érinti, pénzügyileg ugyanott tart/van az Apple, ahol korábban is: úsznak benne.

Az iPhone 12-es széria esetében is többféle kiadásra számíthatnak a rajongók. A nem hivatalos információk szerint az új mobilok mellett fejlettebb okosórát is készít a cég.

