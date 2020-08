Nagyon valószínű, hogy a Garmin váltságdíjat fizetett a céget megtámadó kiberbűnözőknek, hogy hozzáférjen ahhoz a kulcshoz, amellyel feloldhatók a hackerek által zárolt adatok – erről a Bleeping Computer írt.

A sporteszközöket is gyártó céget július végén érte komolyabb zsarolóvírus-támadás. Az incidens a vállalat több (online) szolgáltatását is megzavarta, amely miatt a Garmin néhány napra le is állította ezeket. Ezután már arról adott ki közleményt az amerikai gyártó, hogy újra rendben működnek, a támadás részleteiről viszont akkor sem közöltek új információt.

A BC ezzel szemben tudni véli, hogy a Garmin nem teljesen saját hatáskörben orvosolta a problémát, hanem fizetett a hackereknek. Méghozzá igen sokat: 10 millió dollárt adtak egy harmadik félen keresztül azért a feloldókulcsért, amely hatástalanítja a vírus általi zárolást. A váltságdíj kifizetése ugyanakkor továbbra sem bizonyított. A vállalat rendszereit egyébként a WastedLocker nevű kártevő lakatolta le.

A hackerek nem csak a Garminnak okoztak bajt: épp tegnap érkezett a hír, hogy a szintén amerikai CWT utazási iroda is váltságdíjat fizethetett, hogy újra hozzáférést szerezzen azokhoz a számítógépekhez, amelyet egy egyelőre ismeretlen csoport zsarolóvírussal fertőzött meg. Ez a kollektíva viszont más kártevővel dolgozott.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.