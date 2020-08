Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3400-nál is többen gyógyultak fel a koronavírusból Magyarországon, közel kétezer tesztet végeztek el egy nap alatt. ","shortLead":"3400-nál is többen gyógyultak fel a koronavírusból Magyarországon, közel kétezer tesztet végeztek el egy nap alatt. ","id":"20200805_11el_nott_a_fertozottek_szama_elhunyt_egy_idos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05b53ee-8a7a-449a-aa0f-ff5fda27f47a","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_11el_nott_a_fertozottek_szama_elhunyt_egy_idos_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:08","title":"Tizenegy új koronavírus-fertőzöttet találtak, egy beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hét végén kiderült, hogy a kormány által önkényesen kijelölt kuratórium elnökeként Vidnyánszky Attila lesz a Színház- és Filmművészeti első embere. A Nemzeti Színház igazgatójának az elmúlt hetekben adott nyilatkozatai és megnyilvánulásai tulajdonképpen végig ennek a feladatnak ágyaztak meg. Összegyűjtöttük Vidnyánszky Attila leghatározottabb mondatait az intézményről, amelynek a diákjai és oktatói tüntetéssel, tiltakozással és felmondásokkal próbálták megakadályozni, hogy ő vegye át az irányítást.\r

","shortLead":"A hét végén kiderült, hogy a kormány által önkényesen kijelölt kuratórium elnökeként Vidnyánszky Attila lesz a Színház...","id":"20200804_Vidnyanszky_Attila_legerosebb_mondatai_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710bcee-391e-4ae5-92eb-f8b1b6ab5102","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Vidnyanszky_Attila_legerosebb_mondatai_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemrol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:47","title":"Vidnyánszky Attila legerősebb mondatai a Színház- és Filmművészeti Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","id":"20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f2ed4-e5fb-4afc-a2c8-bd197dc0167a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:12","title":"Letarolta a vihar Bács-Kiskunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyelőre csak néhány Pixel- és Samsung-telefon számára tette elérhetővé a Közeli megosztás nevű funkciót, de a következő hetekben tovább bővülhet majd a lista.","shortLead":"A Google egyelőre csak néhány Pixel- és Samsung-telefon számára tette elérhetővé a Közeli megosztás nevű funkciót, de...","id":"20200804_google_nearby_sharing_kozeli_megosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83135402-68c9-438b-9593-3abf6838cd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_nearby_sharing_kozeli_megosztas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:08","title":"Régóta várt funkció érkezett az Androidba, fájlokat oszthatunk meg vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot kért.","shortLead":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot...","id":"20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad4a0b-308a-44a0-81b5-deb161b8e8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:19","title":"Hoppál azt mondja, a beosztottjánál pattant el a húr és ő senkiházizott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52d043f-a3ae-4021-be9a-0df9649cdddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képviselő személyes sorsokon keresztül, jelenetekre bontott szüzsében mutatja be a trianoni béke következményeit.","shortLead":"A képviselő személyes sorsokon keresztül, jelenetekre bontott szüzsében mutatja be a trianoni béke következményeit.","id":"20200804_l_simon_trianon_balett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52d043f-a3ae-4021-be9a-0df9649cdddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3f1dee-b4f8-4463-87ff-506a8848331a","keywords":null,"link":"/elet/20200804_l_simon_trianon_balett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:23","title":"Trianon-balettet írt L. Simon László, a zenéjébe már bele is lehet hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0cefc-9eab-4043-b9fe-7fe62d81afa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 24 órás jeggyel a MÁV, a Volánbusz, a HÉV és a Mahart helyi járatai is igénybe vehetők. ","shortLead":"A 24 órás jeggyel a MÁV, a Volánbusz, a HÉV és a Mahart helyi járatai is igénybe vehetők. ","id":"20200804_Uj_osszevont_kozlekedesi_napijegyet_vezettek_be_a_Dunakanyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad0cefc-9eab-4043-b9fe-7fe62d81afa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3c86b5-cac8-4795-864e-7be620294d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Uj_osszevont_kozlekedesi_napijegyet_vezettek_be_a_Dunakanyarban","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:59","title":"Szerdától egy jeggyel járhatjuk be az egész Dunakanyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","shortLead":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","id":"20200804_bukk_farkaskolyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8d9a8-6acf-4767-b402-bcb6099ab6d7","keywords":null,"link":"/elet/20200804_bukk_farkaskolyok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"A Bükkben kószáló farkaskölyköt vettek videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]