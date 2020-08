Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási rendszerében változások várhatók. Bódis József felsőoktatási államtitkár osztrák mintáról beszél, de tulajdonképpen a 2011 előtti magyar elosztás térhet vissza.","shortLead":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási...","id":"202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf21de-9892-4206-9e93-5a87a9bb4a8e","keywords":null,"link":"/360/202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:00","title":"Osztrák mintát emlegetnek az egyetemeknél, pedig csak a régi rendszerre térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella, a Microsoft vezetője szerint szeptember 15-ig lefolytatnák a tárgyalásokat a TikTok amerikai leányvállalatának felvásárlásáról.","shortLead":"Satya Nadella, a Microsoft vezetője szerint szeptember 15-ig lefolytatnák a tárgyalásokat a TikTok amerikai...","id":"20200803_microsoft_egyesult_allamok_kina_bytedance_tiktok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b087041-8423-46b2-a055-8ec8666278a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_egyesult_allamok_kina_bytedance_tiktok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:33","title":"Tényleg a Microsoft veheti meg az amerikai TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","shortLead":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","id":"20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efaccec-222e-4f27-8085-fc8736b77a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:14","title":"Túl magasra tört a Skoda, tömegtermékekre koncentrál az új vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként ismer a világ. A héten 75 éve, hogy a Little Boy nevű bombát ledobták Hirosimára. A pusztítás hatása a mai napig érzékelhető.","shortLead":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként...","id":"20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb3e5fb-6f71-48f5-963a-8eb1da9b5e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:03","title":"Hirosimában azt hitték, vége a világnak – 75 éve dobták le az első atombombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máig nem született megállapodás az északi országokkal a támogatási alapról, mert a kormány mindenbe bele akarna szólni.","shortLead":"Máig nem született megállapodás az északi országokkal a támogatási alapról, mert a kormány mindenbe bele akarna szólni.","id":"20200804_magyar_kormany_civilek_norveg_egt_alap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e3f76-ee8b-4cc5-a7bf-c7b7b3b24a0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_magyar_kormany_civilek_norveg_egt_alap","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:54","title":"200 millió eurót bukik az ország, mert Orbánéknak fontosabb a civilek csuklóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta kétséges, mi lesz a TikTok sorsa az Egyesült Államokban. Most eldőlni látszik a dolog, ami mellett már Kína sem mehetett el szó nélkül.","shortLead":"Hetek óta kétséges, mi lesz a TikTok sorsa az Egyesült Államokban. Most eldőlni látszik a dolog, ami mellett már Kína...","id":"20200804_kina_bytedance_tiktok_microsoft_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f4f8ae-1b70-40e8-9432-6ff0328dcd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_kina_bytedance_tiktok_microsoft_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:03","title":"\"Rablás fényes nappal\" – Kína ellenakciókat helyezett kilátásba, ha Amerika \"ellopja\" a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726c2180-d3aa-4564-bb4b-44813c54dd70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gundam című anime egy hőséről mintázták azt az óriási robotot, amelyet Japánban terveznek kiállítani. A szerkezet bizonyos részei mozognak.","shortLead":"A Gundam című anime egy hőséről mintázták azt az óriási robotot, amelyet Japánban terveznek kiállítani. A szerkezet...","id":"20200804_japan_robot_gundam_anime_szobor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=726c2180-d3aa-4564-bb4b-44813c54dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e8552d-d559-41df-84bb-60dd20452cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_japan_robot_gundam_anime_szobor","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:03","title":"Megtette első \"lépéseit\" a hatalmas japán robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, hogy az Iron Corporation valóban szerződés nélkül használta a vizes komplexumot, a hatóság szerint azonban nem történt bűncselekmény.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az Iron Corporation valóban szerződés nélkül használta a vizes komplexumot, a hatóság szerint azonban...","id":"20200804_iron_corporation_hosszu_katinka_shane_tusup_uszasoktatas_duna_arena_bp2017","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e245edf8-3577-439b-b5b9-e96a78f4f2ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_iron_corporation_hosszu_katinka_shane_tusup_uszasoktatas_duna_arena_bp2017","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:46","title":"Már nem nyomoz a rendőrség Hosszú Katinkáék cége és a Duna Aréna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]