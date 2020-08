Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő korábban minden szerződéskötésre egy seregnyi összeírt problémával érkezett.","shortLead":"A színésznő korábban minden szerződéskötésre egy seregnyi összeírt problémával érkezett.","id":"20200804_Bansagi_Ildiko_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94acc2fd-db83-465e-b6f4-ab1b8540d50d","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Bansagi_Ildiko_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_felmondas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:13","title":"Bánsági Ildikó: A Színművészeti Egyetem ügye volt az utolsó csepp a pohárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","shortLead":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","id":"20200804_4ig_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f9225-c6f0-4ee4-91fc-59c60d6d4bef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_4ig_debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:04","title":"Debrecent is bevette a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tállai szerint a banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót segítettek a kormány koronavírus-válságban meghozott gazdaságvédelmi intézkedései.","shortLead":"Tállai szerint a banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót segítettek a kormány koronavírus-válságban...","id":"20200805_tallai_andras_gazdasagvedelem_hitelmoratorium_adocsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61591431-80e2-4807-97f7-7940a930a3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_tallai_andras_gazdasagvedelem_hitelmoratorium_adocsokkentes","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:55","title":"Tállai: A magyar járványügyi intézkedések világraszólóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hegyeshalom felé vezető oldalon áll a forgalom baleset miatt.","shortLead":"A Hegyeshalom felé vezető oldalon áll a forgalom baleset miatt.","id":"20200804_hegyeshalom_gyor_m1_es_autopalya_teljes_utlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef357be-7f9e-44ac-aa6a-1f79fdf06b11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_hegyeshalom_gyor_m1_es_autopalya_teljes_utlezaras","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:13","title":"Teljes útlezárás van az M1-esen, Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze a rabszolgasághoz. Kovács András Péter ezért ad néhány tippet a címben feltett kérdésre. ","shortLead":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze...","id":"20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f24a4-74f3-416e-991c-931540e321e8","keywords":null,"link":"/360/20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Hogyan tiltakozzunk szobordöntések helyett? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6e9183-4aae-4e0f-887b-008eeea76392","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"160 országban zártak be az iskolák, ez pedig több mint egymilliárd diák életét érintette.","shortLead":"160 országban zártak be az iskolák, ez pedig több mint egymilliárd diák életét érintette.","id":"20200804_guterres_iskolabezaras_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6e9183-4aae-4e0f-887b-008eeea76392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08cfeb-9ed2-4119-b0a0-58a9c2c1389d","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_guterres_iskolabezaras_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:45","title":"ENSZ-főtitkár: Nemzedéki katasztrófa lehet a járvány miatti iskolabezárásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45927aa3-96cd-439b-a4d8-8afa770787c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egymillió euróval segíti a magyar kormány a bejrúti kettős robbanás után Libanont – jelentette be Hungary Helps Twitter-oldalán Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár.","shortLead":"Egymillió euróval segíti a magyar kormány a bejrúti kettős robbanás után Libanont – jelentette be Hungary Helps...","id":"20200805_libanon_magyar_segely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45927aa3-96cd-439b-a4d8-8afa770787c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667f7746-d373-4346-8d1c-19d9b5df9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_libanon_magyar_segely","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:34","title":"Egymillió eurós segélyt küld Libanonnak Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de feltűnik Szijjártó Péter osztálytársa, a köztévé fideszesítője, és egy palesztin üzletember is. Itt a hvg.hu külügykörképe.","shortLead":"Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de...","id":"20200804_Politikusgyerektol_a_rendorfonokig_ok_kepviselik_kulfoldon_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1646e6f0-6c83-4417-9df8-ab53315ef6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Politikusgyerektol_a_rendorfonokig_ok_kepviselik_kulfoldon_Magyarorszagot","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:30","title":"Politikusgyerektől a rendőrfőnökig: ők képviselik külföldön Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]