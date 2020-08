Nagyon más élet köszönthet be 2050-re Szegeden, ha az ember úgy él tovább, ahogy ma, és semmit nem tesz a globális felmelegedés pusztító hatása ellen – ez derül ki a Szeged Vision nevű oldalról, amely egy igen zord jövőbe enged betekintést grafikusok és szakértők segítségével.

Mindaz, ami az oldalon látható, akár valósággá is válhat a kutatók szerint.

A lehetséges veszélyek egyike a porviharok gyakoribb kialakulása, amelyekkel már napjainkban is meg kell küzdeniük a szegedieknek: hivatalosan 2002 óta van hazánknak félsivatagos területe, amit a Homokhátságnak neveznek. 2050-re azonban már nemcsak a teljes Duna-Tisza köze, hanem az Alföld jelentős része is félsivataggá (közismertebb nevén sztyeppévé) alakulhat.

Szegedre ma is rengeteg por érkezik a Homokhátság felől, 30 év múlva viszont ennél is jóval nagyobb mennyiségre lehet számítani.

Sokszor mondják, hogy a klímakatasztrófa (a veszélyes, akár 3 fokot is elérő felmelegedés) miatt többhetes nyári szárazság köszönthet be. Ennek veszélye Szegedet is fenyegeti: akár egy hónapig is elhúzódhat a csapadékmentes időszak a városban, és ha ez bekövetkezik, az a Tisza vízállására is hatással lesz a Szeged Vision elképelése szerint. Például azzal, hogy a folyó patakká alakul, amely végső soron az élővilágnak és a mezőgazdaságnak is károkat okozhat. A vízhiányról már nem is beszélve.

© Szeged Vision

A fenti problémák nyomában a kutatók szerint súlyos munkanélküliség alakulhat ki, amely összességében a gazdaság szerkezetének teljes átalakulását okozhatja.

A Szeged Vision keretében több mint 20 szegedi tudóssal, szakemberrel és egyetemi tanárral próbálták meg elképzelni, hogyan alakíthatja át a város életét a klímaváltozás 2050-re. A projekt célja, hogy változásra és változtatásra sarkallják az embereket, mert ma még van rá lehetőségünk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.