[{"available":true,"c_guid":"00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","shortLead":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","id":"20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38684bd8-fed0-4eb1-894d-1bbfb92adce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:46","title":"A viharok elvonulnak, marad az egész napos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945c4b59-43fd-4d81-956b-afb9acac9a9b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200805_Marabu_FekNyuz_Tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=945c4b59-43fd-4d81-956b-afb9acac9a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bcf3a0-ddbd-4895-867e-631b223327e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Marabu_FekNyuz_Tudosok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:15","title":"Marabu FékNyúz: Tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, ez pedig várhatóan a jövőben sem fog szűkülni. Éppen ezért mindenképpen érdemes félretenni nyugdíjas éveinkre, ha jelenlegi életszínvonalunkat legalább megközelítőleg szeretnénk időskorunkban is fenntartani. Sok magyarnak azonban ellenérzései vannak a nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatban, ezek egy része azonban indokolatlan. A Bankmonitor szakértői ezért összegyűjtötték az 5 leggyakoribb félreértést a konstrukcióval kapcsolatban. ","shortLead":"Egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, ez pedig várhatóan a jövőben sem fog szűkülni. Éppen ezért...","id":"20200806_5_gyakori_tevhit_a_nyugdijmegtakaritasokkal_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd63787-07e9-480d-9852-9a4f16ce1c90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_5_gyakori_tevhit_a_nyugdijmegtakaritasokkal_kapcsolatban","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:44","title":"Öt gyakori tévhit a nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a","c_author":"Kovács Panka","category":"elet","description":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját választottuk. A fesztivál első napján gyorsan körbenéztünk, és meglepve tapasztaltuk: a helyszínen minden olcsóbb, békésebb, és barátságosabb is, mint amit eddig megszoktunk, de azzal meg kell barátkozni, hogy a koncerteket szinte alig hallani. Induljon a Pótsziget!","shortLead":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját...","id":"20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f0d626-419c-457f-b2b0-7ed8c8db60b2","keywords":null,"link":"/elet/20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:00","title":"Alig lehet ráismerni az idei Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun világrekordját. Az orosz kiberbiztonsági vállalat szerint ez jól mutatja, hogy nem szükséges kikapcsolni a vírusvédelmet még akkor sem, amikor minden erőforrásra szükség van egy grafikailag igényes program futtatásához. Sőt, kifejezetten érdemes lehet közben bekapcsolva hagyni.","shortLead":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun...","id":"20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a33c27-f23f-4d84-a384-61e7ff938d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:03","title":"Bekapcsolva maradjon-e a vírusirtó, amikor játszunk a számítógépen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","shortLead":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","id":"20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277f487-8b51-4f00-89a2-be911684dc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Három hétig pótlóbuszok járnak az 1-es villamos helyett a Könyves Kálmán körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek, akik körül azonnal megnő a pénzfelhajtó erő. Újabb innovatív iparág került a kormánykörök tömegvonzásába.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b654ac-6dd1-4a96-be2a-ab0d5d8e20ed","keywords":null,"link":"/360/202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:00","title":"A hazai légiiparban is kifejlesztik a kormánybarát-felismerő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb638024-08dc-4987-a3e2-55736285c717","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Posztapokaliptikus jövő várhat a szegediekre, ha az ember semmit nem tesz a klímaváltozás ellen – derül ki szegedi kutatók több mint ijesztő jóslatából.","shortLead":"Posztapokaliptikus jövő várhat a szegediekre, ha az ember semmit nem tesz a klímaváltozás ellen – derül ki szegedi...","id":"20200805_szeged_tisza_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_2050","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb638024-08dc-4987-a3e2-55736285c717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ccbbc0-0b1a-4358-8ee9-8634e33bc440","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_szeged_tisza_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_2050","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:33","title":"Sokkoló képek: megmutatták, mi történhet Szegeddel és a Tiszával, ha nem változtatunk az életünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]