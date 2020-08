Június elején a Facebook elkezdte megjelölni az állami fenntartású médiumok oldalait. A közösségi oldal szerint a kormánymédiában megjelenő hírek egyértelműen egy politikai stratégia részét képezik, ezért az olvasóknak tudniuk kell arról, hogy amit látnak, arra a kormányzat közvetlen hatással van, vagy legalábbis lehet.

Hasonló elv mentén gondolkodik a Twitter is, ugyanis most elkezdte felcímkézni a kormányközeli média, valamint az állami intézmények fiókjait. Emellett megjelölik a köztisztviselők Twitter-csatornáit is.

© Twitter

Első körben az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Oroszország, Kína és Franciaország esetében kezdenek el címkézni, de a jövőben további országokban is szeretnék bevezetni az új funkciót. A címkék a fejlesztők szerint nemcsak a fiókoknál, de a bejegyzések mellett is megjelennek majd.

