Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a rendhagyó Forma-1-es 70. évforduló Nagydíját vasárnap Silverstone-ban.\r

\r

","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a rendhagyó Forma-1-es 70. évforduló Nagydíját vasárnap...","id":"20200809_Verstappene_a_70_evfordulos_silverstonei_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b273e3e-4170-46a3-9ec9-db6755cd1e6c","keywords":null,"link":"/sport/20200809_Verstappene_a_70_evfordulos_silverstonei_nagydij","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:25","title":"Verstappené a 70. évfordulós silverstone-i nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés az amerikai metropolisz elővárosaiban épült házak iránt. ","shortLead":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés...","id":"20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb9780-9360-4079-bedf-4e2a44ff4717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:35","title":"Így alakítja át a New York-i ingatlanpiacot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cihanouszkaja 10 százalékot sem ért el az adatok szerint.","shortLead":"Cihanouszkaja 10 százalékot sem ért el az adatok szerint.","id":"20200810_Feherorosz_elnokvalasztas_Brutalis_folennyel_nyert_Lukasenka_az_elozetes_eredmenyek_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51678c32-c740-42eb-a242-7b50c9c1469d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Feherorosz_elnokvalasztas_Brutalis_folennyel_nyert_Lukasenka_az_elozetes_eredmenyek_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:38","title":"Fehérorosz elnökválasztás: brutális fölénnyel nyert Lukasenka az előzetes eredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert az Magyar Turisztikai Ügynökségtől 1,7 milliárd forintot szállodafejlesztésre, miközben a Bahartnál igazgatósági elnök.","shortLead":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert...","id":"20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d417ca1-c9e5-4dde-8b67-0cc389217e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:06","title":"Polt a cégbírósághoz küldte Vadait egy MTÜ-s összeférhetetlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b097ddd-ed87-4a84-9b74-177418c03a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlagfű a koronavírus terjedésére is hatással van, így az új riasztási rendszer mindenkinek jól jöhet.","shortLead":"A parlagfű a koronavírus terjedésére is hatással van, így az új riasztási rendszer mindenkinek jól jöhet.","id":"20200810_pollen_parlagfu_riasztas_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b097ddd-ed87-4a84-9b74-177418c03a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfa3626-0061-4fb9-8b75-0af9e24bc5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_pollen_parlagfu_riasztas_terkep","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:27","title":"Óránként frissülő pollentérképpel segít az allergiásoknak az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető taxiszolgáltatást nyújtó Uber. Az amerikai cégnek ugyanakkor volt nyereséges üzletága is.\r

","shortLead":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető...","id":"20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89664a9f-7dd5-4f4f-9371-c7cea2215863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:04","title":"Az Uber és a koronavírus – a nyereség és a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b749c4f2-d0be-4ab9-b235-56e1b97156b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell lelkifurdalást éreznie annak, aki egyszer-egyszer túl sokat eszik, ha egyébként egészségesen étkezik – állítják brit kutatók a British Journal of Nutrition folyóiratban. ","shortLead":"Nem kell lelkifurdalást éreznie annak, aki egyszer-egyszer túl sokat eszik, ha egyébként egészségesen étkezik –...","id":"202032_pizzakiserlet_szabad_neha_bunozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b749c4f2-d0be-4ab9-b235-56e1b97156b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c1969-d5e7-4632-8b77-017c0208bb52","keywords":null,"link":"/360/202032_pizzakiserlet_szabad_neha_bunozni","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:30","title":"Mennyire nagy baj, ha valaki csal az egészséges étkezéssel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8497262-b8b8-4267-95db-c5672a0fbf35","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:00","title":"Marabu Féknyúz: Nem magyar művész, aki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]