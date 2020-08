Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","shortLead":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","id":"20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ad50-ccb9-4123-b945-847659e727ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:46","title":"G7: Akár fél évig is ingyen kaphatnánk a gázt a következő választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","id":"20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a11edc-151a-41de-a9ba-13a1bdfda917","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:42","title":"SZFE: Elítélünk minden szélsőséges megnyilvánulást, származzon az Gyurcsány Ferenctől vagy a Pesti Srácoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239ae981-4e12-44a6-9223-e4eb08c2b718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül sikerült megmenteni.","shortLead":"Végül sikerült megmenteni.","id":"20200809_Egy_orat_logott_ki_a_golya_fejjel_lefele_a_feszkebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239ae981-4e12-44a6-9223-e4eb08c2b718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501cfbad-318c-483d-ae31-ea59043194a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Egy_orat_logott_ki_a_golya_fejjel_lefele_a_feszkebol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:46","title":"Egy órán át lógott ki a gólya fejjel lefelé a fészkéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt a 70-80-as években szó szerint egy fél ország ült. A villamosmérnök végzettségű, jégkorong-válogatott játékosból az ország kvízmesterré avanzsált Egri János szerint bár a televíziók szerepe megváltozott, ma is volna igény hagyományos műveltségi vetélkedőkre. Szerinte elképzelhetetlen lett volna olyan csalás ezeken, mint amit a Kvíz című HBO-sorozat bemutat. Az egykori tévést ma is megismerik az utcán, és mind a mai napig elhangzik az „átnyújtok egy hangszórót” ikonikussá vált mondata a környezetében. Kifejezetten aktív a 84. évében is, teniszezik, jégkorongozik, továbbá ismert műgyűjtő: ebben az emberi kapcsolatokat értékeli leginkább. Interjú.","shortLead":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt...","id":"20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4803c38-9b1d-45ee-9068-bde0888889b2","keywords":null,"link":"/elet/20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:30","title":"Egri János: „Ha nem 18 órában menne a propaganda, csak 12-ben, máris volna hat óra jó műsorokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett gyilkosát. ","shortLead":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett...","id":"20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c043b8-88be-4035-b652-224c1c52df42","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:39","title":"Az ügyvédje szerint nem fogják bíróság elé állítani a Madeleine McCann megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt a melltartójába dugta az egyik elkövető.","shortLead":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt...","id":"20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654d66a-22c3-45f6-8d50-f2cb6dafd70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:27","title":"Több százezer forintnyi értékkel loptak el egy törölköző alá rejtett táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felcsútra igazol az eddig Eszéken focizó Antonio Mance, tehát Mészáros horvát fociklubjából Mészáros magyar fociklubjába kerül.","shortLead":"Felcsútra igazol az eddig Eszéken focizó Antonio Mance, tehát Mészáros horvát fociklubjából Mészáros magyar...","id":"20200810_Meszaros_Lorinc_puskas_akademia_felcsut_osijek_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6363df-6238-43df-bc11-02754f165990","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Meszaros_Lorinc_puskas_akademia_felcsut_osijek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:37","title":"Mészáros Lőrinc kölcsönadott saját magának egy focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan termeszthetünk színes gyapotot. ","shortLead":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan...","id":"20200810_divatipar_pamut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a130f38f-a6d0-446c-935d-d3b1d8472cd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_divatipar_pamut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:59","title":"Felforgathatja a divatipart az ausztrál tudósok felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]