[{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetések fele kudarc. A legtöbb megrendelő, aki elbukott projektjét siratja, óriási tévedésben van, amikor a sikertelenség okait kutatja. Sokszor ugyanis nem a megvalósítás valamely lépése hibás – hanem már az alapvető elvárással van gond.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetések fele kudarc. A legtöbb megrendelő, aki elbukott...","id":"20200811_bukott_erp_projektek_kivalasztas_folyamata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57ab409-66a3-4599-ac2d-7c25e8e9e94f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bukott_erp_projektek_kivalasztas_folyamata","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:03","title":"A bukott ERP-projektek sötét titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nagyon szeretné, ha AR-szemüvegével a klasszikus zöld háttér effektus is használható lenne. A viselője ezzel úgy láthatná a vele szemben állókat, mintha egész máshol lennének. Érdekes hatást kelthetne ez például egy otthoni baráti beszélgetésen.","shortLead":"Az Apple nagyon szeretné, ha AR-szemüvegével a klasszikus zöld háttér effektus is használható lenne. A viselője ezzel...","id":"20200811_apple_glass_szemuveg_zold_hatter_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91dada6-d532-4954-a8be-0eb68c248254","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_apple_glass_szemuveg_zold_hatter_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:03","title":"Klasszikus filmtrükköt is tudni fog az Apple különleges szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szvetlana Cihanouszkaja biztonságban van.","shortLead":"Szvetlana Cihanouszkaja biztonságban van.","id":"20200811_Litvaniaban_menekult_a_feherorosz_ellenzeki_elnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c470397e-bfc4-43d8-a139-bdfc92dd13d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Litvaniaban_menekult_a_feherorosz_ellenzeki_elnokjelolt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:14","title":"Litvániába menekült a fehérorosz ellenzéki elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával kecsegtet. ","shortLead":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával...","id":"202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddfd5ab-a955-44ef-86ee-edc388dd6203","keywords":null,"link":"/360/202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sikerült visszafordítani az Alzheimer-kórt – de sajnos több sebből vérzik a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa74327e-a37c-4aec-bc5a-82748e26b0aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, többen megsérültek, amikor három ház is összedőlt egy gázrobbanás után Baltimore-ban az USA-ban. A CNN képein drámai pusztulás látható. Többen a romok alatt rekedtek.","shortLead":"Egy ember meghalt, többen megsérültek, amikor három ház is összedőlt egy gázrobbanás után Baltimore-ban az USA-ban...","id":"20200810_robbanas_usa_baltimore_osszedolt_hazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa74327e-a37c-4aec-bc5a-82748e26b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ce02e-25fd-4a85-a27c-c212d00f8d69","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_robbanas_usa_baltimore_osszedolt_hazak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 18:21","title":"Házakat tett a földdel egyenlővé egy nagy robbanás Baltimore-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban a milliárdos portfóliójában. ","shortLead":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban...","id":"20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9886b4c5-fdd9-43c0-aac4-f5e92fd4972a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:29","title":"Luxusbútorokon kaszált óriásit Warren Buffet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","shortLead":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","id":"20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1becc4-ab3a-4d23-b004-7779ef53fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:59","title":"A hatalmas robbanás miatt lemondott a libanoni kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első exit pollok szerint Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő nagy fölénnyel diadalmaskodott a volt szovjet tagköztársaságban rendezett vasárnapi elnökválasztáson. A Központi Választási Bizottság elnöke felszólította az ellenjelölteket, ismerjék el vereségüket.","shortLead":"Az első exit pollok szerint Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő nagy fölénnyel diadalmaskodott a volt szovjet...","id":"20200809_Lukasenko_mediumai_szerint_Lukasenko_gyozott_a_feheroroszorszagi_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef5215b-2465-437d-9fc0-0d9e2b5fc312","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Lukasenko_mediumai_szerint_Lukasenko_gyozott_a_feheroroszorszagi_elnokvalasztason","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:58","title":"Lukasenko médiumai szerint Lukasenko győzött a fehéroroszországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]