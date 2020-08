Az 1988-ban bemutatott Boeing 747-400-asok igen biztonságos repülőknek számítanak, azt azonban már jóval kevesebben tudhatják róluk, hogy a géptípus szoftverrendszerét nem USB-kulcson vagy felhőn át, hanem floppy-lemezek segítségével frissítik. Minderre a Pen Test Partners kiberbiztonsági cég hívta fel a figyelmet.

A társaság szakemberei nemrég közelről is megvizsgálhatták az egyik ilyen repülő pilótafülkéjét, amire azt követően nyílt lehetőségük, hogy a British Airways a típus összes járatát nyugdíjazta. Erre azért került sor, mert a koronavírus-járvány a brit céget is megtépázta, aminek következményeként több útvonalat is felfüggesztettek. Más légitársaságoknál azonban továbbra is használatban marad a típus.

A floppy-lemezes frissítés önmagában nem meglepő, és nem is egyedi megoldás: a Pen Test szerint sok társaság használja, mivel biztonságosnak számító eljárásról van szó.

A kutatók szerint a floppy-lemezeket egy, a pilótafülkében elhelyezett meghajtón át lehet behelyezni, majd pedig nekilátni az új szoftververzióra való frissítésnek. Ezt ráadásul igen gyakran, havonta kell elvégezni. A munkát egy mérnök végzi, aki a lemezekről egyenként betölti a frissítéshez szükséges fájlokat. A Pen Test szerint van olyan társaság, amely a repülő útvonalakkal kapcsolatos adatbázisát is floppykról frissíti. Ez kicsit hosszabb időt vesz igénybe, főleg mert több lemezt kell használni:

nyolcat rak be a mérnök, mire a munka végére ér.

A Pen Test videót is készített a pilótafülkében tett felfedezéséről, amelyet az egyik leghíresebb kiberbiztonsági konferencián, az ezúttal online megrendezett Def Con konferencián mutattak be a résztvevőknek.

Egyébként nem csak a repülőknél gyakori a floppy-lemez használata: az amerikai hadsereg éveken át használta a ma már idejét múltnak számító adathordozókat, mivel azok még mindig sokkal biztonságosabbak, mint a napjainkban kapható eszközök.

