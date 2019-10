Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","shortLead":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","id":"20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428f5b60-0908-4a38-a15e-64dfeb70ea19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","timestamp":"2019. október. 16. 19:34","title":"Áttört egy álomhatárt a londoni kokainpiac: évi egymilliárd fontot költenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db98e3f0-972b-423b-a465-0bd4e0bc6cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vatikán szerint úgy terelhetik a fiatalokat a katolikus vallás irányába, ha saját nyelvükön szól hozzájuk. Így hát elkészítették az okosrózsafüzért.","shortLead":"A Vatikán szerint úgy terelhetik a fiatalokat a katolikus vallás irányába, ha saját nyelvükön szól hozzájuk. Így hát...","id":"20191017_okosrozsafuzer_vatikan_katolikus_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db98e3f0-972b-423b-a465-0bd4e0bc6cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5f0003-8c51-4c10-8826-25ac9f2522f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_okosrozsafuzer_vatikan_katolikus_egyhaz","timestamp":"2019. október. 17. 10:03","title":"Okosrózsafüzért dobott piacra a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre, a német hatóság kiszállt a helyszínre.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre...","id":"20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30afbb53-a39e-4052-8ca0-b89963198d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","timestamp":"2019. október. 17. 10:33","title":"Videóra vették az állatkínzást a hamburgi laborban, most bezárhatják az intézményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. ","shortLead":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta...","id":"20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f0fa2-0cf1-4e1f-af04-0fb481b33e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","timestamp":"2019. október. 17. 11:22","title":"Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f06095-9248-41d0-b4ee-68362989129c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tarlós István soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most, mégis bukás lett a vége. De nem egyedi eset az övé, és hiába hangoztatja a kormány és holdudvara, hogy sikert értek el, ez bukás, és el is mondjuk a két fő okát. ","shortLead":"Tarlós István soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most, mégis bukás lett a vége. De nem egyedi eset az övé, és...","id":"20191017_Bebizonyosodott_a_Fidesznel_a_valasztasi_gyozelemhez_nem_eleg_az_adatbazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f06095-9248-41d0-b4ee-68362989129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f075f1c-3e76-4c9b-9f76-2a19a98c5b93","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Bebizonyosodott_a_Fidesznel_a_valasztasi_gyozelemhez_nem_eleg_az_adatbazis","timestamp":"2019. október. 17. 06:30","title":"Bebizonyosodott, hogy a Fidesz-győzelemhez nem elég az adatbázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","shortLead":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","id":"20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc6fc8-f362-4479-83a2-bb883770bbfc","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","timestamp":"2019. október. 17. 05:06","title":"Nem hagyja magát az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három játékost zártak ki a Hearthstone csapatból.","shortLead":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három...","id":"20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a14e29-7f68-4372-b8d0-706335cc2705","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","timestamp":"2019. október. 17. 09:33","title":"Újabb videojátékosokat zárt ki a Blizzard, mert kiálltak a hongkongi tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Álruhás testőrök óvják az Európa Tanács emberét, aki az újságírónő meggyilkolása ügyében nyomoz Máltán – ezt állítja legalábbis a nemzetközi vizsgálócsoport vezetője.","shortLead":"Álruhás testőrök óvják az Európa Tanács emberét, aki az újságírónő meggyilkolása ügyében nyomoz Máltán – ezt állítja...","id":"20191017_Meg_mindig_rejtely_ovezi_a_maltai_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2775cc78-5138-46e8-a50e-e5f4ea6514b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Meg_mindig_rejtely_ovezi_a_maltai_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2019. október. 17. 13:05","title":"Még mindig rejtély övezi a máltai újságíró meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]