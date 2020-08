Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Balogh Csaba gödi polgármester önként biztosan nem távozik, a szétesett ellenzék pedig nem támogatja az új választást. Az LMP-s alpolgármester szerint a felfüggesztett polgármesterrel egész működőképes az önkormányzat, a DK-ból frissen kilépett képviselő pedig úgy látja, választás esetén a Fidesz tarolna.","shortLead":"Balogh Csaba gödi polgármester önként biztosan nem távozik, a szétesett ellenzék pedig nem támogatja az új választást...","id":"20200812_god_polgarmester_idokozi_valasztas_momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77660dde-c067-4eab-beac-7d24d543408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_god_polgarmester_idokozi_valasztas_momentum","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:45","title":"Gödi polgármester: Maradok, addig sem tudnak a közpénzmosással foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fejenként 150 ezer forintra lehet pályázni.","shortLead":"Fejenként 150 ezer forintra lehet pályázni.","id":"20200811_Gyorssegelyt_kaphatnak_az_allasukat_vesztett_kreativ_es_kommunikacios_szakemberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ada47d-45b0-49a5-bf9d-13345b7460b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Gyorssegelyt_kaphatnak_az_allasukat_vesztett_kreativ_es_kommunikacios_szakemberek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:14","title":"Gyorssegélyt kaphatnak az állásukat vesztett kreatív és kommunikációs szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85525255-a73c-4686-ad81-ea54839a46de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők elleni brutalitásnál is rosszabb az, ami az őrizetbe vett emberekkel történik az emberi jogi főbiztos szerint.","shortLead":"A tüntetők elleni brutalitásnál is rosszabb az, ami az őrizetbe vett emberekkel történik az emberi jogi főbiztos...","id":"20200812_ensz_feheroroszorszag_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85525255-a73c-4686-ad81-ea54839a46de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de30b52f-1802-408d-a160-0ccdce559422","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_ensz_feheroroszorszag_eroszak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 21:39","title":"ENSZ: A fehérorosz rendőrség aránytalan erőszakot alkalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elszakadt drótkötél miatt komoly károk keletkeztek az Arecibo Obszervatórium tányérjában.","shortLead":"Egy elszakadt drótkötél miatt komoly károk keletkeztek az Arecibo Obszervatórium tányérjában.","id":"20200813_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_drotkotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c113e-55d2-4a80-b036-5ffa2d95e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_drotkotel","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:03","title":"Súlyosan megrongálódott a világ egyik legfontosabb rádióteleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fővárosba, az Andrássy út 59. szám alatti Mészáros-központba tette át székhelyét Felcsútról Mészáros Lőrinc és felesége befektetési és vagyonkezelő kft-je, az Rkofin. \r

\r

","shortLead":"A fővárosba, az Andrássy út 59. szám alatti Mészáros-központba tette át székhelyét Felcsútról Mészáros Lőrinc és...","id":"202033_rkofin_felcsutrol_budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e69a3b-8d2b-4f9f-9149-f9f5a8824660","keywords":null,"link":"/360/202033_rkofin_felcsutrol_budapestre","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:00","title":"Mozgolódnak Mészárosék: Felcsútról Budapestre költöztették egyik cégüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","shortLead":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","id":"20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ceb014-2793-4a8e-9b17-5e57c11fff23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:02","title":"250 fős létszámbővítés lesz az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is fontosak.","shortLead":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is...","id":"20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904da3c-4795-4d4b-a7ad-6b418040bc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:16","title":"A NASA űrből készített felvétele mutatja igazán, mekkora pusztításon van túl Bejrút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a88b97d-4df7-40be-8b55-55d6c95ccee1","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:45","title":"Már 750 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]