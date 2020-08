Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második negyedévben, mint bárki gondolta. A központi költségvetés hiányát és annak finanszírozását érinti a vártnál nagyobb visszaesés, és talán már a jegybank is kénytelen lesz elengedni örök optimizmusát.","shortLead":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második...","id":"20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d067d6-6850-4b4e-965e-25e58306ad6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:10","title":"Boríthatja az eddigi terveket a váratlanul rossz GDP-adat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak, koronavírus-fertőzötten térnek haza onnan fiatalok.","shortLead":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak...","id":"20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed7c7a-47a6-4f87-adc3-72bd64826da6","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:52","title":"Szlovénia vörös listára teheti Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a88b97d-4df7-40be-8b55-55d6c95ccee1","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:45","title":"Már 750 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben debütált a OnePlus középkategóriás telefonja, a OnePlus Nord, azonban egyre biztosabb, hogy a gyártó több, nem csúcskategóriás telefont is bemutat ebben az évben.","shortLead":"Nemrégiben debütált a OnePlus középkategóriás telefonja, a OnePlus Nord, azonban egyre biztosabb, hogy a gyártó több...","id":"20200813_oneplus_clover_specifikacio_geekbench","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a45e6-a8da-4306-8975-5f53f07be89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_oneplus_clover_specifikacio_geekbench","timestamp":"2020. augusztus. 13. 18:03","title":"Meglepő specifikációkkal szúrtak ki egy újabb OnePlus telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 20,8 millió fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma egy nap alatt 6 ezerrel emelkedett, a gyógyultaké 166 ezerrel.","shortLead":"Eddig 20,8 millió fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma egy nap alatt 6 ezerrel emelkedett, a gyógyultaké 166...","id":"20200814_koronavirus_21_millio_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf05b35-9314-48ee-8ba0-032cb335978d","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_koronavirus_21_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:03","title":"286 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington eddig 18 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Libanonnak.","shortLead":"Washington eddig 18 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Libanonnak.","id":"20200813_Szuksegallapotot_Bejrutban_az_FBI_is_reszt_vesz_a_nyomozasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b72c69d-7b68-47ad-83cc-782e325cf18c","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szuksegallapotot_Bejrutban_az_FBI_is_reszt_vesz_a_nyomozasban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:21","title":"Szükségállapotot vezettek be Bejrútban, az FBI is részt vesz a nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy minden oltóanyaggal, úgy az orosz koronavírus-vakcinával is óvatosnak kell lenni a szert kidolgozó kutatóintézet vezetője szerint.","shortLead":"Ahogy minden oltóanyaggal, úgy az orosz koronavírus-vakcinával is óvatosnak kell lenni a szert kidolgozó kutatóintézet...","id":"20200813_allergia_betegseg_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca3320a-c795-4cb3-a3ed-25c57f74fed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_allergia_betegseg_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:03","title":"Ha valaki allergiás, inkább ne kérje az orosz koronavírus-vakcinát – üzeni az oltást kidolgozó kutatóintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","shortLead":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","id":"20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022cd40-ab7d-49b4-8c99-8a500ed6fab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:17","title":"Nagyszabású és borsos árú mozipark nyílik Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]