[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vadai megüzente Fekete-Győrnek, hogy Gyurcsány marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vadai megüzente Fekete-Győrnek, hogy Gyurcsány marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200817_Radar360_Meszaros_elarulta_a_siker_titkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00925450-f251-4282-a3a5-3e043eee2421","keywords":null,"link":"/360/20200817_Radar360_Meszaros_elarulta_a_siker_titkat","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:48","title":"Radar360: Mészáros elárulta a siker titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus miatt elmarad a szeptember negyedikei döntő.","shortLead":"A koronavírus miatt elmarad a szeptember negyedikei döntő.","id":"20200817_Szuperkupa_UTE_jegkorong_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14c3a32-dcc1-483a-9f7c-424b4d9fd5ef","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Szuperkupa_UTE_jegkorong_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:03","title":"Szuperkupa helyett tesztelés jön az UTE jégkorongozóinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót. Három rövid videót is kiadott, hogy közelebbről is megmutassa a készüléket.","shortLead":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót...","id":"20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721d7a8-b19a-4cf3-8078-163a117c694a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:33","title":"Hivatalos videók: közelről is megnézheti a Microsoft androidos mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra.","shortLead":"Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra.","id":"20200817_Masodfoku_riasztas_felhoszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b2ecd4-be3e-40e0-b4cc-3692c5909ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Masodfoku_riasztas_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:43","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a bejelentése után az iFixit csapata darabjaira szedte szét a Samsung új fülesét, a Galaxy Buds Live-ot. A javíthatóságára voltak kíváncsiak.","shortLead":"Néhány nappal a bejelentése után az iFixit csapata darabjaira szedte szét a Samsung új fülesét, a Galaxy Buds Live-ot...","id":"20200818_ifixit_samsung_galaxy_buds_live_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f361c9-dc34-4c5d-8fd6-b8f7d298565c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_ifixit_samsung_galaxy_buds_live_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:03","title":"Szétkapták a Samsung új vezeték nélküli fülesét – ezt találták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok, akik használják a Facebook-birodalom szolgáltatásait, hamarosan bármelyik alkalmazásba is lépnek be, mindegyikben megtalálják a többibe érkezett üzeneteket is. Az egyesítés már el is kezdődött, elsőként az Egyesült Államokban.","shortLead":"Azok, akik használják a Facebook-birodalom szolgáltatásait, hamarosan bármelyik alkalmazásba is lépnek be, mindegyikben...","id":"20200817_instagram_facebook_messenger_chat_beszelgetes_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999af21-47be-4b05-852e-460ae068131b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_instagram_facebook_messenger_chat_beszelgetes_uzenetkuldes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:03","title":"Összeolvad a Facebook Messenger és az Instagram üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382146c6-ca5d-44ae-be45-8bc4729dde26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Thürmer Gyula szerint odaát mindenki tanulhat, mindenki sportolhat, és irigylésre méltó a közbiztonság.","shortLead":"Thürmer Gyula szerint odaát mindenki tanulhat, mindenki sportolhat, és irigylésre méltó a közbiztonság.","id":"20200818_magyar_munkaspart_thurmer_gyula_lukasenka_belarusz_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382146c6-ca5d-44ae-be45-8bc4729dde26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50db06f-6607-4467-b413-e5f6b1eed7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_magyar_munkaspart_thurmer_gyula_lukasenka_belarusz_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:31","title":"A Munkáspárt jelezte: támogatják Lukasenkát és a belarusz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-csoport honlapján folyamatosan jelzik az InterCity-k foglaltságát.\r

","shortLead":"A MÁV-csoport honlapján folyamatosan jelzik az InterCity-k foglaltságát.\r

","id":"20200817_Megvaltozik_a_vasuti_kozlekedesi_rend_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0616c42b-5fe0-49f7-bf42-8363711530e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Megvaltozik_a_vasuti_kozlekedesi_rend_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:41","title":"Megváltozik a vasúti közlekedési rend a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]