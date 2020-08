Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","shortLead":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","id":"20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b694f30-0329-416f-ad97-e9b9260ab913","keywords":null,"link":"/sport/20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:22","title":"Dzsudzsák Balázs egyre közelebb az MTK-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összegyűjtötte a BKK, milyen forgalmi változásokra kell felkészülni augusztus 20-a és 23-a között.","shortLead":"Összegyűjtötte a BKK, milyen forgalmi változásokra kell felkészülni augusztus 20-a és 23-a között.","id":"20200819_kozlekedes_budapest_augusztus_20_bkk_unnep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0959eb-1621-46cf-8aec-c8ecebcc66b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_kozlekedes_budapest_augusztus_20_bkk_unnep","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:16","title":"Így változik a budapesti közlekedés a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f63ea07-fea2-4cd8-97b1-cb06e3b7cc7d","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Az egyre többet támadott spanyol monarchia fennmaradását is veszélyezteti, hogy korrupciós vádak miatt bíróság elé állíthatják a demokratikus átmenet kulcsfigurájának tartott, sokáig tisztelt, ám a minap külföldre szökött I. János Károly exkirályt.","shortLead":"Az egyre többet támadott spanyol monarchia fennmaradását is veszélyezteti, hogy korrupciós vádak miatt bíróság elé...","id":"202033__megtepazott_spanyol_monarchia__kettos_elet__koztarsasagiak_kontra_royalistak__nougyek_es_penzugyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f63ea07-fea2-4cd8-97b1-cb06e3b7cc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28165873-a1d4-474b-80e4-46fcd9450bf4","keywords":null,"link":"/360/202033__megtepazott_spanyol_monarchia__kettos_elet__koztarsasagiak_kontra_royalistak__nougyek_es_penzugyek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:00","title":"Az exkirály nőügyeibe még nem, de a korrupcióba már belebukhat a spanyol monarchia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563bb76d-5bce-4e88-87dc-e0b643f9b2be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos a helyszínen meghalt.","shortLead":"A gyalogos a helyszínen meghalt.","id":"20200819_halalos_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=563bb76d-5bce-4e88-87dc-e0b643f9b2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8050496a-2b05-410d-a0e4-30b2a4fe3b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_halalos_gazolas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:21","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Salgótarjánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","shortLead":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","id":"20200818_szentes_vizilabda_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb6863-e5d8-4032-889f-78fe0e844a73","keywords":null,"link":"/sport/20200818_szentes_vizilabda_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:24","title":"Hiába a két negatív teszt, karanténba került a szentesi vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatalmat átvevő katonák polgári átmeneti kormányt ígérnek, és a civilek együttműködését kérik.","shortLead":"A hatalmat átvevő katonák polgári átmeneti kormányt ígérnek, és a civilek együttműködését kérik.","id":"20200819_mali_puccs_lemondott_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43599737-cb14-4c82-8067-66a83d86efc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbf7d8e-165f-4941-9553-9dcb988e87ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_mali_puccs_lemondott_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:09","title":"Lemondott a mali elnök, miután lázadó katonák őrizetbe vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza a munkahelyükre. ","shortLead":"Az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza a munkahelyükre. ","id":"20200819_Lukasenka_utasitotta_a_belugyminiszteriumot_hogy_vessen_veget_minszki_rendbontasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d473786f-0253-49ee-ac1d-49c9713c6276","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Lukasenka_utasitotta_a_belugyminiszteriumot_hogy_vessen_veget_minszki_rendbontasnak","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:35","title":"Lukasenka utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a minszki rendbontásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]