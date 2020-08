Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"728d4c09-ba76-49f2-b48c-80c553472c46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kutyáknak csak a déli parton kell rettegniük.","shortLead":"A kutyáknak csak a déli parton kell rettegniük.","id":"20200820_Egy_kezen_meg_tudja_szamolni_hany_helyen_lesz_tuzijatek_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728d4c09-ba76-49f2-b48c-80c553472c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b9d33-4a7b-4cdb-88ac-87a6410c50e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Egy_kezen_meg_tudja_szamolni_hany_helyen_lesz_tuzijatek_a_Balatonnal","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:58","title":"Egy kezén meg tudja számolni, hány helyen lesz tűzijáték a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb interpelláció és módosító javaslat, egyre rövidülő viták és ritkuló parlamenti ülésnapok. Az országgyűlés így mára teljesen elvesztette a kormány ellenőrzésével kapcsolatos szerepét.","shortLead":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb...","id":"202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03478fe5-be68-47af-b22a-e12fd6d6e434","keywords":null,"link":"/360/202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:00","title":"A NER parlamentjében az ellenzékkel lassan már szóba sem állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","shortLead":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","id":"20200821_levego_szivargas_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3591d-7cca-4cf0-b2fc-b8f42bbd0fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_levego_szivargas_iss","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:25","title":"Szivárog a levegő Nemzetközi Űrállomásról, az űrhajósoknak költözniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolcszáz fölé ugrott az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Nyolcszáz fölé ugrott az aktív fertőzöttek száma.","id":"20200821_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef2c969-6c85-4b04-b87c-53471858cd41","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:33","title":"Ötven fölött az új fertőzöttek száma, két beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","shortLead":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","id":"20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d35df-b6df-45f3-9bdc-e09ce29fe881","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:13","title":"Újraépítették az Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban.\r

","shortLead":"Alekszej Navalnij repülőgépe rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban.\r

","id":"20200820_Mergezessel_vittek_korhazba_az_egyik_legnevesebb_orosz_ellenzeki_politikust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3785b9d5-be43-4ea4-aa0b-fb2bcbb3292b","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mergezessel_vittek_korhazba_az_egyik_legnevesebb_orosz_ellenzeki_politikust","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:53","title":"Mérgezéssel vitték kórházba az egyik legnevesebb orosz ellenzéki politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","shortLead":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","id":"20200819_berlin_szandekos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452ab94-fe43-46b0-8057-c5e22263c7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_berlin_szandekos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:41","title":"Szándékosan okoztak baleseteket Berlinben, szélsőséges és pszichés beteg is lehet az ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump azt mondta \"már alig várjuk, hogy ne kelljen többé jelen lennünk\" Irakban.","shortLead":"Donald Trump azt mondta \"már alig várjuk, hogy ne kelljen többé jelen lennünk\" Irakban.","id":"20200820_Mar_alig_vannak_amerikai_katonak_Irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c89fad-f46e-4b15-9b65-57bd3bbde7b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mar_alig_vannak_amerikai_katonak_Irakban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 21:22","title":"Már alig vannak amerikai katonák Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]