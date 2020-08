Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Méretes követ dobot a közéleti pocsolyába száznegyvenezres nézettséget generáló videójával, amiben az Index körüli helyzetet elemzi és közli, hogy a ő maga a "csicskasorsot választotta". De miért választotta a csicskaságot és hogy érzi magát benne? - erről faggatja M. Kiss Csaba a Totalcar főszerkesztőjét, Winkler Róbertet. "Nem pörgök 0-24-ben azon, hogy Viktor megint ellopott 3 megyét" - Winkler Róbert a HVG Teraszon 2020. augusztus. 20. 19:00

Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette. Az Indexhez igazol a Mandiner volt főszerkesztője 2020. augusztus. 22. 08:52 A nagy nagyítású optikának, az infravörös leolvasónak és a korszerű földradarnak köszönhetően olyan képek készíthetők, melyek gyakran kérdéseket generálnak, időnként pedig válaszokat adnak. A műholdak felfedezéseivel foglalkozik a Spektrum új, Rejtélyek a magasból című dokumentumfilm-sorozata. Rejtélyek a magasból: Egy műhold által kiszúrt szellemvárost mutat meg ma este a Spektrum 2020. augusztus. 22. 12:03 A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások miatt sok pár halasztotta el a klasszikusnak tartott májusi-júniusi időpontról az esküvőjét, így viszont a nyár végén, ősz elején pörögnek fel az „igenek". A kitartó párok, esküvőszervezők és hozzátartozók előtt szeretnénk tisztelegni mindazzal, amit a filmekből megtanultunk az esküvőkről. Majd pont egy esküvő hiányzik még ebből az őrült évből! 2020. augusztus. 21. 20:00

\r

Zászlófelvonással és kenyérszenteléssel indult az idei, sorrendben 51. virágkarnevál augusztus 20-án reggel Debrecen főterén. Elkezdődött a virágkarnevál Debrecenben 2020. augusztus. 20. 13:41