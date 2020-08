Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő, hogy a csúcseszközök szétkapására szakosodott iFixit ezt is darabjaira szedte.","shortLead":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő...","id":"20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc346643-ecb3-4a36-ae97-a6500efe5a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:03","title":"Naná, hogy szétszedték a legújabb Samsung Galaxy okosórát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce2c7db-f88c-4c7a-b70d-8bad730f968f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bouna Sarr edzésre indult volna, amikor felfegyverzett banditák rátörtek a házában","shortLead":"Bouna Sarr edzésre indult volna, amikor felfegyverzett banditák rátörtek a házában","id":"20200822_Otthonaban_raboltak_ki_a_Marseille_futballistajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce2c7db-f88c-4c7a-b70d-8bad730f968f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4820d5dc-bcda-4caf-ba58-ae116b118ad0","keywords":null,"link":"/sport/20200822_Otthonaban_raboltak_ki_a_Marseille_futballistajat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 11:55","title":"Otthonában rabolták ki a Marseille futballistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"Balla Györgyi","category":"vilag","description":"Sok múlik a hétvégi tüntetéseken Belruszban, de az biztos: az ország már nem lesz olyan, mint eddig volt. A helyzetet elemzi a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja a héten.","shortLead":"Sok múlik a hétvégi tüntetéseken Belruszban, de az biztos: az ország már nem lesz olyan, mint eddig volt. Fülke: Sikerülhet Lukasenka megdöntése

","shortLead":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye...","id":"20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b42f7f-f758-40a5-9f27-5e27dc7aa27e","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:21","title":"Elszabadulóban van Horvátországban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f73b0-89e3-402c-86e2-1c5f9ea79fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihasználva az okostelefonokba épített technológiát, földrengést jelző eszközzé is válhatnak az androidos telefonok a Google frissítésének köszönhetően.","shortLead":"Kihasználva az okostelefonokba épített technológiát, földrengést jelző eszközzé is válhatnak az androidos telefonok...","id":"20200822_android_frissites_foldrengesjelzes_telefonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50f73b0-89e3-402c-86e2-1c5f9ea79fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b31ea2-edd6-4b5a-aab5-efddc5b4739c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_android_frissites_foldrengesjelzes_telefonnal","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:03","title":"Egy nagy hálózatban kapcsolják az androidos telefonokat, földrengésjelzőkké válhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]