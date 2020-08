Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző kedvelt funkcióit is megkapta.","shortLead":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző...","id":"20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a1f77d-9d6e-4af3-829e-517e3425e670","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:03","title":"Töltse le, próbálja ki: megújult az androidos Firefox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","shortLead":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","id":"20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41080289-2c1a-406c-baa4-bd7e58cf031e","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:04","title":"Denevéreket fogtak be a János kórház egyik folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Először szólalt meg a nyilvánosság előtt a külgazdasági és külügyminiszter, mióta kiderült, hogy a múlt héten Szíjj László hatmilliárd forint értékű luxusjachtján utazott.","shortLead":"Először szólalt meg a nyilvánosság előtt a külgazdasági és külügyminiszter, mióta kiderült, hogy a múlt héten Szíjj...","id":"20200825_Szijjarto_jacht_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863915c7-36c6-4fe6-8fad-6013d76f5c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Szijjarto_jacht_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:12","title":"Röhejes produkciót mutatott be valós magyarázatok helyett a jachtozásról Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","shortLead":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","id":"20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea768bce-e473-494c-b77c-0f00c34bee93","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:58","title":"A svédek elszúrták a teszteket, 3700 embert mondtak fertőzöttnek, pedig nem voltak azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8e23c6-6714-43bd-8c34-68fc81a4386e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kluboknak nem lesz kötelező elengedni a játékosaikat a jövő havi találkozókra.","shortLead":"A kluboknak nem lesz kötelező elengedni a játékosaikat a jövő havi találkozókra.","id":"20200825_fifa_foci_valogatott_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8e23c6-6714-43bd-8c34-68fc81a4386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816e47b-65d3-4400-8fb9-1e5c4d39a8d1","keywords":null,"link":"/sport/20200825_fifa_foci_valogatott_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:04","title":"Nagyban befolyásolhatja a szeptemberi válogatott meccseket a FIFA új döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már csak egy hétig lehet jelentkezni a bértámogatási konstrukcióra.","shortLead":"Már csak egy hétig lehet jelentkezni a bértámogatási konstrukcióra.","id":"20200824_Bertamogatas_allas_munkaeropiac_kepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8915869-2ae0-417d-b768-d5b2dc4a5dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Bertamogatas_allas_munkaeropiac_kepzes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:20","title":"Több mint 900 ezer magyar kaphat munkaerőpiaci vagy képzési támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","shortLead":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","id":"20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d305ce-0c69-4e37-bef8-3d68a6644d46","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:13","title":"250 ezerre büntették Szél Bernadettet dudálásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155d9017-e00e-4723-be0c-fc19900b69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a közel 600 lóerős német terepjáró minden körülmények között megvédi a benne ülők életét.","shortLead":"Ez a közel 600 lóerős német terepjáró minden körülmények között megvédi a benne ülők életét.","id":"20200824_6_meternel_is_hosszabb_lett_ez_az_uj_golyoallo_mercedes_gosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=155d9017-e00e-4723-be0c-fc19900b69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73157318-d8e5-46eb-94c6-bc42b395ffd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_6_meternel_is_hosszabb_lett_ez_az_uj_golyoallo_mercedes_gosztaly","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:21","title":"6 méternél is hosszabb lett ez az új golyóálló Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]