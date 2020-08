Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552e59f7-a966-4931-b912-bb536022b6a6","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Kedden bezárt a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. A fenntartó értetlenül áll a helyzet előtt, mint mondta, minden elvárásnak eleget tettek az elmúlt tíz évben ugyanúgy, mint 2020-ban is.","shortLead":"Kedden bezárt a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. A fenntartó értetlenül áll...","id":"20200825_Probaljak_a_maganiskolakat_ellehetetleniteni_gazdasagilag_most_sikerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552e59f7-a966-4931-b912-bb536022b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2bc47-0489-4ee5-8939-b3239ac5f201","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Probaljak_a_maganiskolakat_ellehetetleniteni_gazdasagilag_most_sikerult","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:41","title":"Bezárt egy gödöllői iskola, a vezető szerint ellehetetlenítették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók szerint mind nőknek, mind férfiaknak írt szonetteket a művész.","shortLead":"Kutatók szerint mind nőknek, mind férfiaknak írt szonetteket a művész.","id":"20200824_Shakespeare_ketsegtelenul_biszexualis_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e47a60-0214-4c59-b92b-365b19d5412f","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Shakespeare_ketsegtelenul_biszexualis_volt","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:25","title":"Shakespeare kétségtelenül biszexuális volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972516d3-bebe-4015-9fe2-fbc37a22e804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráfoghatjuk a világjárványra (ami miatt sokkal többet YouTube-oznak a felhasználók) a K-pop, vagyis a koreai popzene előadóinak sikerét, mindenesetre úgy tűnik, semmi sem tudja megállítani az előadóit a YouTube-rekordok felállításában.","shortLead":"Ráfoghatjuk a világjárványra (ami miatt sokkal többet YouTube-oznak a felhasználók) a K-pop, vagyis a koreai popzene...","id":"20200824_bts_koreai_fiucsapat_nezettsegi_rekord_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972516d3-bebe-4015-9fe2-fbc37a22e804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c06f4-a97b-4a81-b606-5eef0e4405f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bts_koreai_fiucsapat_nezettsegi_rekord_youtube","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:03","title":"101 milliószor nézték meg 24 óra alatt ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kategóriában versenyeznek majd a színészek és a színésznők. ","shortLead":"Egy kategóriában versenyeznek majd a színészek és a színésznők. ","id":"20200824_Nem_osztanak_tobbe_noi_es_ferfi_dijakat_a_berlini_filmfesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59a043c-943d-45e2-a88f-6951fc6c4445","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Nem_osztanak_tobbe_noi_es_ferfi_dijakat_a_berlini_filmfesztivalon","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:56","title":"Nem osztanak többé női és férfi díjakat a berlini filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki nem fog lámpavason lógni, ha az ellenzék nyer a Momentum elnöke szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Senki nem fog lámpavason lógni, ha az ellenzék nyer a Momentum elnöke szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200826_Radar360_Ujrafertozodes_es_iskolabezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795abfd2-b542-4e61-a384-41d9c3b0a128","keywords":null,"link":"/360/20200826_Radar360_Ujrafertozodes_es_iskolabezarasok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:55","title":"Radar360: Újrafertőződés és iskolabezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6355933-d4a6-489a-b495-3a9814b31576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy biztonsági rést kihasználva vírusra cserélhetik a Google Drive-ban tárolt fájlokat a hackerek.","shortLead":"Egy biztonsági rést kihasználva vírusra cserélhetik a Google Drive-ban tárolt fájlokat a hackerek.","id":"20200826_google_drive_tarhely_biztonsagi_res_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6355933-d4a6-489a-b495-3a9814b31576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef69612-194d-49b9-b3dd-67c646208c08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_drive_tarhely_biztonsagi_res_virus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:03","title":"Ha használja a Google Drive-ot, most vigyázzon, vírust terjeszthetnek a fájlok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe384e58-d5ef-42e9-b730-103ae9b370ba","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt, hogy a ruházati márkák visszaszervezik a régiónkba a gyártást. Ezt a folyamatot pedig csak felerősítette a válság, amiből sokat profitálhatnak a hazai ruházati gyártók. ","shortLead":"Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt, hogy a ruházati márkák visszaszervezik a régiónkba a gyártást...","id":"20200826_magyar_ruhaipar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe384e58-d5ef-42e9-b730-103ae9b370ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590d5116-d61a-49ad-9366-1757f3edd23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_magyar_ruhaipar_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:30","title":"Akár nyerhetnek is a magyar ruházati cégek a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","id":"20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b557cdb-3347-41cd-abde-ed2d76bc3ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:55","title":"Kásler: A járványadatok alapján hagyományos módon kezdődhet az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]