Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett. Az ügyészség szerint a kérelmet el kell utasítani.","shortLead":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett...","id":"20200825_ratko_mladic_per_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d2db0-b979-46a5-81c7-079899811e08","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ratko_mladic_per_meszaros","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:20","title":"Megkezdődött a Balkán mészárosának fellebbviteli pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","shortLead":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","id":"20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab23c8c3-a258-4e04-a156-cd2c93eafdef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:59","title":"Kiderült a zöld rendszámos új VW Golf GTE ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f490e0c7-78e8-49ee-a486-10b23791c74e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ivan Vagner orosz űrhajós az északi fényt vizsgálta, amikor a távolban feltűnt valami furcsa. A kozmonautának fogalma sincs, mit látott.","shortLead":"Ivan Vagner orosz űrhajós az északi fényt vizsgálta, amikor a távolban feltűnt valami furcsa. A kozmonautának fogalma...","id":"20200826_nemzetkozi_urallomas_iss_fenyek_ufo_urhajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f490e0c7-78e8-49ee-a486-10b23791c74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c4a01d-3eeb-4120-b13f-f840e0849139","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_nemzetkozi_urallomas_iss_fenyek_ufo_urhajos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:33","title":"Rejtélyes fényeket láttak a Nemzetközi Űrállomásról, az egyik űrhajós videóra vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","shortLead":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","id":"20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582eba7-3aee-4395-a3d6-770e8905fc96","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:10","title":"Bólyával takarták el a Lady MRD feliratot a Külügyminisztérium előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyes részein annyira olcsó a mobilos adatforgalom, hogy tényleg fillérekért lehet gigabájtos csomaghoz jutni.","shortLead":"A világ egyes részein annyira olcsó a mobilos adatforgalom, hogy tényleg fillérekért lehet gigabájtos csomaghoz jutni.","id":"20200825_mobilnet_adatkeret_adatforgalom_india_chips","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73669dbd-1e4c-414d-82e3-90ef9e6e6554","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mobilnet_adatkeret_adatforgalom_india_chips","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:12","title":"Indiában 2 GB-nyi adatkeret jár egy zacskó chips mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","shortLead":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","id":"20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf855d1-189a-4cee-aefb-0a42531e3078","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre nem indult tömeges megszűnési hullám a taxis cégeknél a koronavírus első hulláma nyomán, ám a kevésbé tőkeerős egyéni vállalkozások közel járhatnak a forrásaik kimerüléséhez.","shortLead":"Egyelőre nem indult tömeges megszűnési hullám a taxis cégeknél a koronavírus első hulláma nyomán, ám a kevésbé tőkeerős...","id":"20200826_Egyre_kevesebb_a_taxis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba713d60-e4a0-4ccb-ba1b-67cbbb643199","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Egyre_kevesebb_a_taxis","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:31","title":"Kivár a legtöbb taxis, egyre többen szüneteltetik a vállalkozásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","shortLead":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","id":"20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa218b-5cb0-45ea-a7e8-b28ef3e50814","keywords":null,"link":"/elet/20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:04","title":"Horváth Charlie: Ha nem kapunk pénzt, nem tudunk kaját venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]