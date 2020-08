A Tesla ellen is zsarolóvírus-támadásra készült egy hackercsoport, de az csak most kiderült ki, hogyan.

Egy orosz hacker azzal környékezte meg a Tesla nevadai gyárának dolgozóját, hogy egymillió dollárt fizet neki, ha egy rosszindulatú számítógépes programot telepít a vállalat rendszereire, s ezzel utat nyit a kiberbűnözőknek. A hackert már őrizetbe vették, és e folyamat során derült ki, hogy a csoport az Elon Muskhoz tartozó Tesla ellen próbált támadást indítani, zsarolóvírus segítségével. Az ügy részleteiről az Electrek számolt be.

A hatósági iratok szerint az orosz hacker, Egor Igorevich Kriuchkov az Egyesült Államokba utazott, hogy kapcsolatba lépjen a Tesla szintén orosz munkatársával. Az illető azonban nem teljesítette Kriuchkov kérését, helyette értesítette az autógyártó vezetését, amely ezután az FBI-ra bízta az ügyet. A szövetségi ügynökök fedett akciója buktatta le a hackert, akit nem sokkal később Los Angelesben őrizetbe is vettek.

Kriuchkov és társainak az volt terve, hogy a Tesla rendszereit megbénítva fontos vállalati adatokhoz jutnak, melyeket zárolnak, és egy tetemes összeg (kvázi váltságdíj) megfizetése után adnak csak vissza.

Az FBI a titkos művelet során állítólag olyan információkhoz jutott, amelyek szerint Kriuchkovnak köze lehet azokhoz a zsarolóvírus-támadásokhoz is, melyek során ugyancsak amerikai vállalatokat bénítottak meg ismeretlenek. A hatóság nem közölt részleteket az érintett cégekről, de a hírekben többször is szóba került, hogy a CWT Group nevű utazási irodát szintén támadás érte, a zárolt számítógépek feletti uralom visszaszerzéséhez pedig komoly pénzt fizettek a kiberbűnözőknek. Nem sokkal korábban a navigációjáról ismert Garmin rendszereit is zsarolóvírussal fertőzték meg a hackerek.

