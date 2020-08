Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49266c17-566f-4ed0-9bb7-a1a2e25b528d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan az eredetileg tervezett összeg háromszorosába kerül, pedig még el sem kezdték építeni.","shortLead":"Lassan az eredetileg tervezett összeg háromszorosába kerül, pedig még el sem kezdték építeni.","id":"20200829_uj_nemzeti_galeria_varosliget_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49266c17-566f-4ed0-9bb7-a1a2e25b528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8af4f17-482a-4cf0-a4af-3a87a1c1fcb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_uj_nemzeti_galeria_varosliget_dragulas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:26","title":"Összesen már 47 milliárd forinttal drágult az épülő Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9074b0fc-d499-462f-beff-1035afa3e7c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 25 millióból hatmillió amerikai.","shortLead":"A 25 millióból hatmillió amerikai.","id":"20200830_Koronavirus_400_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama_tegnap_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9074b0fc-d499-462f-beff-1035afa3e7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15020e91-3ae4-4097-bd08-64fc5baeb76b","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Koronavirus_400_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama_tegnap_ota","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:04","title":"Koronavírus: 400 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma tegnap óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője veszélyesnek tartja, hogy nőtt a vírus- és járványtagadók, valamint az oltásellenesek száma Magyarországon. Elmondta, jól haladnak a magyar koronavírus-ellenes gyógyszerekkel kapcsolatos kutatások.","shortLead":"Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője veszélyesnek tartja...","id":"20200830_Virologus_veszelyes_hogy_no_a_virus_es_jarvanytagadok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d808927c-318e-4d53-ada7-b7b01d8bb73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Virologus_veszelyes_hogy_no_a_virus_es_jarvanytagadok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Virológus: veszélyes, hogy nő a vírus- és járványtagadók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne megmagyarázni, ezért augusztus közepe óta a kormány és a hozzá tartozó propagandalapok is próbálnak a lehető legkevesebbet beszélni Szijjártó Péter nyaralásáról. Ha mégis beszélnek, akkor is csak a külügyminiszter magánéletéről ejtenek szót.","shortLead":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne...","id":"20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb960f-efb7-4dab-9501-ae3781265e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 06:30","title":"A kormánypropagandában Szijjártó-ügy nincs, csak Szijjártót gyalázók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független vizsgálat szerint a híd teherbírása megfelelő, rá lehet engedni az autósokat.","shortLead":"A független vizsgálat szerint a híd teherbírása megfelelő, rá lehet engedni az autósokat.","id":"20200829_iskolakezdes_nif_m0_as_duna_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2890d85-d5bd-49ea-8a07-ef3156e79f5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_iskolakezdes_nif_m0_as_duna_hid","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:34","title":"NIF: Iskolakezdésre újra járható lesz az M0-s hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","id":"20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfe42d6-9e11-4e15-b511-9ab1c8141c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:45","title":"Orbán Viktor Szlovéniába utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már talán hihetetlen, azonban volt olyan idő, amikor a Microsoftnak komoly részesedése volt az Apple-ben. Bár a „mi lett volna, ha” kérdéseknek nincs sok értelmük, azért az Apple jelenlegi értékét ismerve felvetődik: mi történt volna, ha a Microsoft annak idején nem adja el a cupertinói céghez kapcsolódó részvényeit.","shortLead":"Ma már talán hihetetlen, azonban volt olyan idő, amikor a Microsoftnak komoly részesedése volt az Apple-ben. Bár a „mi...","id":"20200829_microsoft_egykori_apple_reszvenyeinek_jelenlegi_erteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e4436a-2394-4f8e-8732-6a701459f110","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_microsoft_egykori_apple_reszvenyeinek_jelenlegi_erteke","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:03","title":"Milliárdokat kaszálhatna a Microsoft az Apple-n, de 17 éve elkövetett egy hatalmas baklövést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter megpróbálta megmagyarázni, miért nem közügy az, hogy az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó jachtján nyaral, majd kiderült, kirúgással fenyegette a home office-t kérőket; újabb járványügyi szigorításokat jelentettek be; az eddiginél jóval nagyobb költségvetési hiánnyal számol a kormány. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Szijjártó Péter megpróbálta megmagyarázni, miért nem közügy az, hogy az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó jachtján...","id":"20200830_Es_akkor_jarvany_valsag_stadion_usa_jacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e57365-466e-4e12-a0a8-d12375fa3759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Es_akkor_jarvany_valsag_stadion_usa_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 30. 07:00","title":"És akkor nem csak a stadionépítők szívéről esett le nagy kő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]