[{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő házi karanténban van, otthonról dolgozik.","shortLead":"Az EP-képviselő házi karanténban van, otthonról dolgozik.","id":"20200828_Trocsanyi_Laszlo_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c01ca9-ee01-4d59-ae33-4c437b8c3f3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Trocsanyi_Laszlo_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:22","title":"Trócsányi László koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Transsion fillérekért értékesített mobiljain, melyekből főleg Afrikában adtak el ezrével, nemcsak előre telepített alkalmazások voltak megtalálhatók, hanem néhány veszélyes kód is.","shortLead":"A Transsion fillérekért értékesített mobiljain, melyekből főleg Afrikában adtak el ezrével, nemcsak előre telepített...","id":"20200829_afrika_olcso_androidos_mobil_virus_malware_triada_tecno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03049424-3f52-4485-8676-cb33ec820ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_afrika_olcso_androidos_mobil_virus_malware_triada_tecno","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:03","title":"Ezért nem szabad túl olcsó mobilt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint a felnőtteknél, a fertőzés okozta gyermekkori halálozás pedig rendkívül ritka – állapították meg brit kutatók.","shortLead":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint...","id":"20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561872cf-94e1-4629-a0aa-44a18a6f3afd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:03","title":"Biztonságos-e, hogy kedden iskolába megy a gyerek? Megjött egy erről szóló kutatás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da7ea4b-83c5-470e-b379-18e3580d8694","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamiság ügye és Amerika helyzete elválaszthatatlanok egymástól, írja a vezető amerikai lap.","shortLead":"A jogállamiság ügye és Amerika helyzete elválaszthatatlanok egymástól, írja a vezető amerikai lap.","id":"20200829_Washington_Post_Le_kell_gyozni_Trumpot_ha_a_vilag_ragaszkodik_a_demokraciahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da7ea4b-83c5-470e-b379-18e3580d8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade840a7-78f1-4511-bb63-6e5b14789db2","keywords":null,"link":"/360/20200829_Washington_Post_Le_kell_gyozni_Trumpot_ha_a_vilag_ragaszkodik_a_demokraciahoz","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:25","title":"Washington Post: Le kell győzni Trumpot, ha a világ ragaszkodik a demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy jó szakma kitanulásának már nem lehet anyagi akadálya Tállai András szerint.","shortLead":"Egy jó szakma kitanulásának már nem lehet anyagi akadálya Tállai András szerint.","id":"20200829_hitel_szakkepzes_felnottkepzes_tallai_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c85eb16-dbe8-45ef-8fb3-8c42b2fa296e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_hitel_szakkepzes_felnottkepzes_tallai_andras","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:50","title":"Havi 150 ezres kedvezményes hitelt kaphatnak a szakképzésben és a felnőttképzésben tanulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a2b8a2-2619-46a2-afcd-18570f0937ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal által közzétett adatok alapján egy márciusi hétvégén maradtak otthon a legtöbben, akkor 45-55 százalék nem tett meg 600 méternél többet egy nap alatt.","shortLead":"A közösségi oldal által közzétett adatok alapján egy márciusi hétvégén maradtak otthon a legtöbben, akkor 45-55...","id":"20200828_koronavirus_facebook_otthonmaradas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22a2b8a2-2619-46a2-afcd-18570f0937ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f6cb91-2d7a-4159-83bb-9cd1fcfff19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_facebook_otthonmaradas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:30","title":"Nem sok magyart tart otthon a járványveszély a Facebook szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére csak indokolt kivételekkel léphet be, miközben a külföldről hazatérő magyar állampolgárok 14 napig karanténba kell, hogy vonuljanak – derült ki a Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő által levezényelt Kormányinfóról. A kivételekről és a részletszabályokról szombat reggel dönt a határvédelmi akciócsoport, de a jelenlegi tervek szerint az UEFA Szuperkupa-döntőjére 6000 külföldi szurkoló negatív teszttel eljöhetne.","shortLead":"Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére csak indokolt kivételekkel léphet be, miközben...","id":"20200828_Bejelenti_a_koronavirussal_kapcsolatos_szigoritasokat_a_kormany__elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa32a98-ecab-4ab7-bb6f-d02614565122","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Bejelenti_a_koronavirussal_kapcsolatos_szigoritasokat_a_kormany__elo","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:42","title":"Kormányinfó: Magyarország lezárja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak a víkendházba is be kellett menekülnie a látványként is súlyosnak tűnő jégeső elől. Videót is készítettek róla.","shortLead":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak...","id":"20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5413b-e31e-41b1-9089-3450dfc725e8","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:36","title":"Videó: Mint a szőnyegbombázás, olyan volt a tegnapi jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]