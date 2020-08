Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úton sétált át a nő, amikor elütötte egy autó.","shortLead":"Az úton sétált át a nő, amikor elütötte egy autó.","id":"20200831_halalos_gazolas_pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2d781a-ed2d-4b30-820e-fadaaf3f11cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_halalos_gazolas_pecs","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:45","title":"Halálra gázoltak egy idős nőt Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59 százalékát bénította meg.","shortLead":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59...","id":"20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff012e-642d-4462-bd91-eabce325854c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:18","title":"A Laura jelentősen visszavetette az olaj- és gáztermelést a Mexikói-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"","category":"itthon","description":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","shortLead":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","id":"20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b33ae5d-f9b3-4df9-bad2-0d1c4597f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:51","title":"Betett a vonatoknak a Pest megyei felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autópályahíreink következnek az Útinform oldaláról.","shortLead":"Autópályahíreink következnek az Útinform oldaláról.","id":"20200830_Lassan_lehet_haladni_az_M7esen_de_az_M1esen_is_gondok_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708c063f-6fad-4ffb-a7ee-332d3fa4c382","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_Lassan_lehet_haladni_az_M7esen_de_az_M1esen_is_gondok_vannak","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:29","title":"Lassan lehet haladni az M7-esen, de az M1-esen is gondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában bevezetnék a négynapos munkahetet. Az eredmény: félmillió új állás.","shortLead":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában...","id":"20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe66a30-2982-446c-8314-94784fc659e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:51","title":"A négynapos munkahét félmillió munkahelyet teremtene a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó csatornáknak.","shortLead":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó...","id":"20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0623183-f06f-481a-9351-6796d5e8cf95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:03","title":"9 éven át pakolta fel a netre a filmeket három férfi, most letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed457e4c-d2d7-465b-b045-76c61e5c4753","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Elképzelt pályák helyett a való világ adja a bejárható területeket a Microsoft új, repülős játékában. Így aztán a Föld olyan részei is felfedezhetők vele, mint a diktatórikus Észak-Korea. Teszten az új, bitang jól kinéző Flight Simulator.","shortLead":"Elképzelt pályák helyett a való világ adja a bejárható területeket a Microsoft új, repülős játékában. Így aztán a Föld...","id":"20200829_microsoft_flight_simulator_2020_teszt_kritika_velemeny_repulos_jatek_pc_xbox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed457e4c-d2d7-465b-b045-76c61e5c4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7deb5a6-65bb-4cbe-9883-20e3f654c573","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_microsoft_flight_simulator_2020_teszt_kritika_velemeny_repulos_jatek_pc_xbox","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:00","title":"Egy hétvége alatt berepültük a fél világot, pedig el se mentünk otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszámú, 292 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon. A Semmelweis Egyetem rektora szerint ez azt jelenti, hogy megérkezett a járvány második hulláma Magyarországra. Merkely Béla abban reménykedik, ez enyhébb lesz, mint az első, mert most inkább a fiatalok kapják el a kórt, akiknek a többsége könnyebben átvészeli azt.","shortLead":"Rekordszámú, 292 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon. A Semmelweis Egyetem rektora szerint...","id":"20200830_Merkely_szazezrek_kulfoldon_nyaraltak_ezert_kezdodott_hamarabb_a_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec9ab65-dc15-4bb9-8425-3a3f160bf625","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Merkely_szazezrek_kulfoldon_nyaraltak_ezert_kezdodott_hamarabb_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:39","title":"Merkely: Százezrek külföldön nyaraltak, ezért kezdődött hamarabb a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]