Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb, viszont olcsóbb változata. A Samsung bolgár weboldalán már meg is jelent a Galaxy S20 FE neve, de vélhetően idő előtt, mert gyorsan le is vették a vonatkozó tartalmat.

Galaxy S20 FE, azaz Galaxy S20 Fan Edition lehet a neve az év elejei Samsung csúcstelefon olcsóbb változatának, amelyről már egy ideje keringenek a hírek. Egy ideig a gyártó bolgár weboldalán, pontosabban a YouTube Premium promóciós oldalán tűnt fel két változat, a Galaxy S20 FE és a (drágább) 5G-s verziója. Valami viszont történhetett közben, ugyanis most már hiába is keresnénk e két modellt, azonban a képernyőmentések árulkodóak.

© Pricebaba

A kiszivárgott információk alapján ráfoghatjuk a készülékre, hogy valamennyire emlékeztet a Galaxy S20-ra, de dobozszerű hátsó részével a Note 20-ra is hajaz. A valamivel nagyobb keretű képernyő az oldalain görbült marad. A Galaxy Note 20-hoz hasonlóan hátoldal matt műanyagból készül, krómozott fémkerettel, míg a 6,4-6,5”-es képernyőn kameralyuk található. A 161x73 mm-es okostelefon csak 8 mm vastag lesz.

Ami a kamerát illeti: az elsődleges érzékelő ugyanolyan 12 megapixeles Sony IMX555 lesz, amilyen az S20-on is található. Lesz még egy 12 megapixeles széles látószögű érzékelő, viszont a harmadik zoom kamerát a korábbi 48 megapixeles zoom-érzékelőről egy 8 megapixeles teleobjektívre cserélték, mindössze 3x optikai zoommal. A szelfikamera valószínűleg 32 megapixeles érzékelőt tartalmaz. A telefonon nem lesz 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó, az ujjlenyomat-olvasó viszont a kijelző alá kerül.

Az eszközt várhatóan Snapdragon 865 processzor hajtja majd (de lesz Exynos 990-nel futó változat is), 6 GB-nyi lesz a RAM-mal és 512 GB a natív tárhely. A képernyőnél 120 Hz-es frissítési frekvencia is elérhető. Az akkumulátor 4500 mAh-s lesz. Az IP68 besorolás is várható és piros, fehér, zöld és narancssárga színben megjelenő telefonnál.

Az Android 10-en OneUI 2.5-öt futtató telefon 5G-s és LTE verziója különböző belső kialakítású lehet. A dél-koreai The Elec oldal az 5G-s változat árát 750 dollárra (azaz nagyjából 220 ezer forintra) taksálja, és 2020 októberi indulásról hallani. A Samsung várhatóan 5 millió darabot szállít le az év végéig.

