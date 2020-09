Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium példátlan módon felülbírált az OTKA támogatási pályázatokon hozott szakmai bírálati döntéseket, az illetékes kormányzati hivatal elnöke szerint ez teljesen rendben van.","shortLead":"A minisztérium példátlan módon felülbírált az OTKA támogatási pályázatokon hozott szakmai bírálati döntéseket...","id":"20200901_Aki_fizet_az_dont__irta_a_kormanyzati_hivatal_vezetoje_a_felulbiralt_tudomanyos_palyazatokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c6beef-671b-485a-9ef2-5290b42ee8bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Aki_fizet_az_dont__irta_a_kormanyzati_hivatal_vezetoje_a_felulbiralt_tudomanyos_palyazatokrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:31","title":"Aki fizet, az dönt – írta a kormányzati hivatal vezetője a felülbírált tudományos pályázatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7e3ab2-34ba-468a-9c36-602c9a88ac23","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Karanténba került, diákokkal nem találkozott, kapcsolati hálóját még kutatják. 