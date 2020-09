Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenthető a koronavírus okozta halálesetek száma, ha a betegeket szteroidos készítményekkel kezelik – derül ki a JAMA orvosi szakportálon közöltekből.","shortLead":"Jelentősen csökkenthető a koronavírus okozta halálesetek száma, ha a betegeket szteroidos készítményekkel kezelik –...","id":"20200902_szteroid_koronavirus_halalozas_covid_19_kezeles_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a9057f-9d86-4f9f-bf1b-db7cf3b2800d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_szteroid_koronavirus_halalozas_covid_19_kezeles_gyogyszer","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:24","title":"Több új kutatás szerint ezek az olcsó gyógyszerek is segíthetnek a súlyos koronavírus-betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az osztrák kancellár szózatot intézett népéhez a Covid második felvonása előtt. Sötét felhőkről beszélt, de jövő nyárra már napsütést vár.","shortLead":"Az osztrák kancellár szózatot intézett népéhez a Covid második felvonása előtt. Sötét felhőkről beszélt, de jövő nyárra...","id":"20200901_Szeretettel_Becsbol_Most_meg_sotet_felhok_de_2021_nyaran_kisut_a_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebb8747-a38d-4857-9d7b-a8836132e3af","keywords":null,"link":"/360/20200901_Szeretettel_Becsbol_Most_meg_sotet_felhok_de_2021_nyaran_kisut_a_nap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: járványértékelés és időjárás-előrejelzés az osztrák kancellártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veterán műsorvezetőt többmilliós fizetéssel szerződtették a Retro Rádióhoz a Blikk szerint.","shortLead":"A veterán műsorvezetőt többmilliós fizetéssel szerződtették a Retro Rádióhoz a Blikk szerint.","id":"20200901_bochkor_gabor_radios_retro_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a9bdc-88cf-4a06-9c85-0d445a41a1ae","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_bochkor_gabor_radios_retro_radio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:58","title":"Rekordgázsit kaphat Bochkor Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes felkészülni, hogy a közeli jövőben visszatérhet a digitális oktatás. Mutatjuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes...","id":"magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61088ef1-1bc9-4662-834c-ca8b4c0396b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:30","title":"Becsöngettek: így készülhet fel a digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon több olyan keret is megjelent, amellyel szolidaritást vállalhat az alapítványi formába került Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE), valamint az intézmény jövőéért aggódó diáksággal.","shortLead":"A Facebookon több olyan keret is megjelent, amellyel szolidaritást vállalhat az alapítványi formába került Színház- és...","id":"20200902_facebook_keret_profilkep_szinmuveszeti_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d2bbf-6a67-4e9f-8e65-445f82154272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_keret_profilkep_szinmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:12","title":"SZFE-ügy a Facebookon: profilképes kerettel állhat ki az egyetemisták mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Előbb persze tovább kellene jutni a második fordulóban.","shortLead":"Előbb persze tovább kellene jutni a második fordulóban.","id":"20200901_budapest_honved_el_selejtezo_mol_fehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2558b-71fd-4060-b08d-8596ab347ba3","keywords":null,"link":"/sport/20200901_budapest_honved_el_selejtezo_mol_fehervar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:28","title":"A Honvéd horvát, a Fehérvár svájci vagy francia ellenféllel csaphat össze az El-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","shortLead":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","id":"20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4632768-ed81-4b25-8eab-54a9446ca933","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:25","title":"\"Nemet kell mondani\" – Pelsőczy Réka is otthagyja az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások befektetési képessége. A hitelmoratórium és a különféle hitelkonstrukciók rengeteg pénzt csatornáznak a háztartások zsebébe, nagyrészt a jövőből. ","shortLead":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások...","id":"20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2080e77-17b3-46ee-a338-cd55ca36afe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"A kormány a családokkal próbálja kihúzatni a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]