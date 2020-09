Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c28de587-a10d-41a3-8f66-a0394606dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite fejlesztői korábban is azt tervezték, hogy egy Fekete Párduc-szobrot helyeznek el a játékban, Boseman halála miatt azonban előrébb hozták az avatást.","shortLead":"A Fortnite fejlesztői korábban is azt tervezték, hogy egy Fekete Párduc-szobrot helyeznek el a játékban, Boseman halála...","id":"20200902_fortnite_fekete_parduc_chadwick_boseman_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28de587-a10d-41a3-8f66-a0394606dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f616332-a47d-42ec-918b-0948d4054da9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_fortnite_fekete_parduc_chadwick_boseman_szobor","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:33","title":"Hatalmas Fekete Párduc-szobor jelent meg a Fortnite-ban, özönlenek hozzá a játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos házkörüli tevékenységek elvégzésére. ","shortLead":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos...","id":"20200903_david_graeber_antropologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73ca1d-ac43-405f-b5c5-7e0be8a413bf","keywords":null,"link":"/elet/20200903_david_graeber_antropologus","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:18","title":"Meghalt David Graeber antropológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","shortLead":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","id":"20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34190e52-3e29-4b4f-a11e-6535bf5727d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:15","title":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is megjelent a koronavírus, 35 diák karanténban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek emelkedő esetszámok mellett látják viszont egymást. A kormány a helyzet kezelését rálőcsöli az egyre idegesebb helyi közösségekre.","shortLead":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek...","id":"20200902_Folyt_COV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99e5432-df66-421f-93d6-280e89fd8b36","keywords":null,"link":"/360/20200902_Folyt_COV","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:00","title":"A kormány tétlenül figyeli, hogy megjött a víruscunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","shortLead":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","id":"20200902_onkormanyzat_sztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b25ef3-1715-4227-bb01-e56d39825636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_onkormanyzat_sztrajk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:32","title":"Több mint ötezer önkormányzati dolgozó lépett sztrájkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","shortLead":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","id":"20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570776fe-a877-4763-9d2f-4a0c681b1db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:36","title":"Az aszfalt is jelentősen szennyezi a városok levegőjét, különösen forró, nyári napokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kulturális hegemónia megteremtése a célja a kormányzatnak, az SZFE elfoglalása is ennek egy lépése. ","shortLead":"A kulturális hegemónia megteremtése a célja a kormányzatnak, az SZFE elfoglalása is ennek egy lépése. ","id":"20200902_Emberi_szinjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fec69b-7a15-42a5-8777-73c61d725e58","keywords":null,"link":"/360/20200902_Emberi_szinjatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:00","title":"Tavaly meghirdetett orbáni mesterterv része a Színművészeti bedarálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb akkumulátortechnológiát fejleszt. Ha összejön, nagyobb hatótávolságra lesznek képesek az elektromos autók.","shortLead":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb...","id":"20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e1d3cc-8210-45a2-a91a-39778bdfafaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:03","title":"Bill Gates most az autókat forradalmasítaná, és már lépett is az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]