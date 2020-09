Az Intel legutóbb másfél évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy újra cseréli emblémáját. Az elsőt a vállalat alapítása után nem sokkal, 1969-ben készítették el, majd a következő 1991-ben érkezett. Ezt váltották le aztán 2005-ben.

Az Intel most újabb ráncfelvarrást hajtott végre a logóján. Közleményük szerint nemcsak a múlt előtt tisztelegnek, de a jövőt is megalapozzák. Ezzel harmadjára változtattak a megjelenésen az elmúlt 52 év során.

Az új logó mellett az Intel a régóta várt, 11. generációs Tiger Lake processzorokat is bemutatta. A vállalat emellett a céget meghatározó hangszignált is lecseréli, ám ezt várhatóan csak az év vége felé mutatják majd be.

A ráncfelvarrást bizonyos szempontból érdekes időpontban hajtja végre a cég. Egyfelől az Apple most szakított a gyártóval, hogy saját processzorait pakolja a laptopjaiba, másfelől pedig a vállalat maga jelentette be, hogy késik az új csúcslapkák gyártása: 2022 előtt nem jön a modernebb processzoruk. Az új dizájn bemutatása így értelmezhető a cég megújulásának első lépéseként is – a kérdés csak az, mi következik ez után.

