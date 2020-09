Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd98918f-6e1b-43c5-824f-3998b4595704","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DJ-producer volt a szerzője a kilencvenes évek egyik nagy slágerének, az I Like to Move It-nak, amelyet aztán a 2005-ös Madagaszkár című rajzfilm tett felejthetetlenné.","shortLead":"A DJ-producer volt a szerzője a kilencvenes évek egyik nagy slágerének, az I Like to Move It-nak, amelyet aztán...","id":"20200902_Meghalt_Erick_Morillo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd98918f-6e1b-43c5-824f-3998b4595704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1162c066-2349-4536-8dce-c7b4853277dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Meghalt_Erick_Morillo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:51","title":"Meghalt Erick Morillo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a májusi szó szerepel a Windows 10 legutóbbi nagy frissítésének nevében, és sokan már május végén meg is kapták, összességében csak fokozatosan érhetik el a felhasználók a világon az update-et. Most kiderült, hogy egy valós probléma miatt maga a Microsoft nem engedi a frissítést bizonyos gépeken.","shortLead":"Bár a májusi szó szerepel a Windows 10 legutóbbi nagy frissítésének nevében, és sokan már május végén meg is kapták...","id":"20200903_microsoft_windows10_majusi_frissites_wwan_lte_modem_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec549f3-7bc6-4cea-a0bb-b828649039de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_microsoft_windows10_majusi_frissites_wwan_lte_modem_hiba","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:03","title":"Tavaly májusban kijavítottak a Windowsban egy hibát, idén májusban megint belekerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fac0c5-fa36-4d30-a06a-665523add674","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga a koronavírusnak: figyelnie kell, hogy 500 fő alatt nem fertőzhet, milyen időszak van épp az iskolában, meccsen van-e, illetve magyar vagy külföldi-e az illető, akinek a szervezetében meg szeretne telepedni. A Duma Aktuál kellő iróniával vizsgálja, mire számíthatunk a Covid őszi szezonjában. ","shortLead":"Nincs könnyű dolga a koronavírusnak: figyelnie kell, hogy 500 fő alatt nem fertőzhet, milyen időszak van épp...","id":"20200901_Duma_Aktual_Koronavirus_oszi_kiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1fac0c5-fa36-4d30-a06a-665523add674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03235ce-51e2-4c34-b803-231a974e9159","keywords":null,"link":"/360/20200901_Duma_Aktual_Koronavirus_oszi_kiadas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:00","title":"Duma Aktuál: A csúsztatott csengetési rend miatt már nincs is szükség oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a2baf4-2b5a-417a-86f3-48be766d069f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereggel közösen a Lockheed Martin és a Raytheon is azon dolgozik, hogy hiperszonikus rakétát készítsenek. A jelek szerint jól halad a fejlesztés.","shortLead":"Az amerikai hadsereggel közösen a Lockheed Martin és a Raytheon is azon dolgozik, hogy hiperszonikus rakétát...","id":"20200902_darpa_egyesult_allamok_hadsereg_hiperszonikus_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a2baf4-2b5a-417a-86f3-48be766d069f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5aa267f-7e1d-4f2e-94f5-c8d9ea3b7c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_darpa_egyesult_allamok_hadsereg_hiperszonikus_raketa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:33","title":"Még az idén letesztelhetik az új amerikai csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem lép az Európai Bizottság a magyar média kormányzati torzítása miatt született panaszok ügyében.","shortLead":"Évek óta nem lép az Európai Bizottság a magyar média kormányzati torzítása miatt született panaszok ügyében.","id":"20200902_eb_ujsagiro_szervezetek_magyar_sajtoszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074e11-0f41-46f6-933f-10296be0da31","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_eb_ujsagiro_szervezetek_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:18","title":"16 európai újságíró- és médiaszervezet tiltakozik a magyar helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják a hozzájutást az információhoz és az internethez, igyekeznek újságírókat megfélemlíteni vagy elűzni.","shortLead":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják...","id":"20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f252f677-4ac7-47d5-a245-e0378f56dec1","keywords":null,"link":"/360/20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:45","title":"Simonetta Sommaruga svájci elnök: A független média emberi jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesítette az App Store-ra vonatkozó új irányelveket az Apple. A júniusban beharangozott, mostantól hatályos szabályok értelmében a vállalat nem bújik ki az alkalmazások kiadóival való vita alól.","shortLead":"Élesítette az App Store-ra vonatkozó új irányelveket az Apple. A júniusban beharangozott, mostantól hatályos szabályok...","id":"20200901_app_store_iranyelvek_ios_fejlesztok_vitatott_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a27a3f-f6dd-4601-a241-a9067929d91b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_app_store_iranyelvek_ios_fejlesztok_vitatott_alkalmazas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:33","title":"Lazított a nadrágszíjon az Apple, vitába szállhatnak a fejlesztők a céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]