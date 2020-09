Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3c8ab78-9531-4d5e-8b2e-2f8335c78e64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem esett baja, csak megijedt.","shortLead":"Nem esett baja, csak megijedt.","id":"20200830_Sarkany_vitt_el_egy_haromeves_kislanyt_Tajvanon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c8ab78-9531-4d5e-8b2e-2f8335c78e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e260430a-3777-44cb-8e0a-15c7ded2e1d4","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Sarkany_vitt_el_egy_haromeves_kislanyt_Tajvanon","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:44","title":"Sárkány vitt el egy hároméves kislányt Tajvanon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Smart Lynx Kft. az ötödik kerületben épít ki okosparkolást. A munka eredetileg 140 millióról szólt, ma már 385 millióba kerül.","shortLead":"A Smart Lynx Kft. az ötödik kerületben épít ki okosparkolást. A munka eredetileg 140 millióról szólt, ma már 385...","id":"20200901_budapest_okosparkolas_otodik_kerulet_tabori_tamas_smart_lynx_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a86fde-0e13-4527-9d2f-8a6c41a2c7a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_budapest_okosparkolas_otodik_kerulet_tabori_tamas_smart_lynx_kft","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:12","title":"Két hét alatt 218 milliót drágult a parkolási rendszer, amin Rogán régi ismerőse dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a225cf6-f559-4dbc-819a-fe90bc438cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb információk szerint az Apple egy egy kilogrammnál is könnyebb, hosszú üzemidőt biztosító MacBookot tervez piacra dobni, amelyben már a cég saját processzora dolgozik majd.","shortLead":"A legfrissebb információk szerint az Apple egy egy kilogrammnál is könnyebb, hosszú üzemidőt biztosító MacBookot tervez...","id":"20200831_apple_12_macbook_2020_apple_silicon_sajat_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a225cf6-f559-4dbc-819a-fe90bc438cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754b6394-3e15-43f7-ad51-e07947281301","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_apple_12_macbook_2020_apple_silicon_sajat_processzor","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:05","title":"Visszahozhatja az Apple a 12 colos MacBookot, benne egy kis meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b89c3-02ac-4aa4-9336-0be1c6cb65d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem volt képes.","shortLead":"A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem...","id":"20200831_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_tweet_twitter_barack_obama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32b89c3-02ac-4aa4-9336-0be1c6cb65d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ae9560-afc3-44ab-8409-76e075cdf004","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_tweet_twitter_barack_obama","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:03","title":"Soha semmi nem kapott még akkora figyelmet a Twitteren, mint Chadwick Boseman halálhíre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270a0d88-0a4f-4288-8fe5-1483786bebea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az igazán nagy alkotók jó része nem könnyű, megkerülhető, egydimenziós személyiség. Nem volt ez alól kivétel Szebeni András fotós sem. Íme, pályaképének rövid kivonata és néhány kép.","shortLead":"Az igazán nagy alkotók jó része nem könnyű, megkerülhető, egydimenziós személyiség. Nem volt ez alól kivétel Szebeni...","id":"202035_szebeni_andras_fotografus__testrol_testre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270a0d88-0a4f-4288-8fe5-1483786bebea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b60147-d548-4649-ac7e-1d4a059c3f47","keywords":null,"link":"/360/202035_szebeni_andras_fotografus__testrol_testre","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:00","title":"Sárgaházaktól a Playboyig ívelt a „megbocsáthatóan hangsúlyos” fotóművész pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos körülmények közt folyjon az oktatás.","shortLead":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos...","id":"202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1d3a60-9a5a-46cd-bd79-dca983ca63a7","keywords":null,"link":"/360/202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:00","title":"Tanévkezdés a járványban: a kormány távol tartja magát és mossa kezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","shortLead":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","id":"20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7314dd-f24c-4851-bb86-a4a8b79da71f","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:53","title":"Mészáros érdekeltségébe tartozó cég bukott üzletet a VIII. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés, hogy nagyot zuhan vagy kicsit. Az autóipar és a művészet, szórakozás ágazat leállása annál is rosszabb helyzetet okozott, mint korábban gondolhattuk.","shortLead":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés...","id":"20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f32ebf5-941d-40da-b2f3-4d435400939d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:10","title":"Részletezte a KSH, miért zuhant ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]