Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a90cab15-b3a4-49c2-b717-49b2d8e35e5e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Van arca hozzá – a maszkviselés kultúrája / Nemzeti Képcsarnok – kis magyar abszurd / Személyes és politikai – a lázadók és a bolgár művészek / Hongkong feszülten figyel – járvány és politika szorításában / Új normalitás a múzeumokban – kilátások a vírushelyzet alatt és után / Szobordöntés előtt és után – alternatív emlékhelyek az Egyesült Államokban / Kármentés a második fél évben? – a pandémia-letarolta műkereskedelem / A sztánai templom új ruhája – felújítás, amely öregbíti Isten házát

","shortLead":"Van arca hozzá – a maszkviselés kultúrája / Nemzeti Képcsarnok – kis magyar abszurd / Személyes és politikai –...","id":"20200904_Megjelent_a_Muerto_2020_augusztusszeptemberoktoberi_lapszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a90cab15-b3a4-49c2-b717-49b2d8e35e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d496a1-b65f-45cb-8011-7b932ec36073","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200904_Megjelent_a_Muerto_2020_augusztusszeptemberoktoberi_lapszama","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:47","title":"Megjelent a Műértő 2020. augusztus-szeptember-októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake nevű chipjeit használják. ","shortLead":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake...","id":"20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21db0cd6-2a58-4979-a511-59120fa5a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 18:23","title":"12 óra üzemidő, mozgásérzékelő, új Intel chipek: ilyenek lettek az Asus Tiger Lake laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","shortLead":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","id":"20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d7a1d7-fc19-43e3-8f28-68b8605ccecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:35","title":"Megfertőződött a lakiteleki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási lehetőséget.","shortLead":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási...","id":"20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9597fbf-0b87-4276-bc20-e16d2a591575","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:48","title":"Néha el kell buknunk, hogy megértsük, mi a fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"59 perc alatt nyert az első helyen kiemelt páros.","shortLead":"59 perc alatt nyert az első helyen kiemelt páros.","id":"20200904_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b629c6-47ca-4475-ad21-86cfbb5cc350","keywords":null,"link":"/sport/20200904_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:35","title":"Babosék könnyed győzelemmel kezdtek a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell attól tartania, ha a boltokban augusztus 31-ig engedélyezett fertőtlenítőszerrel találkozik. Több termék megkapta azóta a végleges engedélyt és az ideiglenesekét is meghosszabbította a kormány. ","shortLead":"Nem kell attól tartania, ha a boltokban augusztus 31-ig engedélyezett fertőtlenítőszerrel találkozik. Több termék...","id":"20200904_Meghosszabbitottak_a_fertotlenitoszerek_ideiglenes_engedelyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce548d-cb64-4e37-bb6f-d1f23aa5e0fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Meghosszabbitottak_a_fertotlenitoszerek_ideiglenes_engedelyet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:55","title":"Meghosszabbították a fertőtlenítőszerek ideiglenes engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369d0dc8-8747-4a7d-aa2e-55768d17d46a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az okosórák elterjedése kissé háttérbe szorította a napi aktivitást követő fitnesz-karkötőket, ez nem jelenti azt, hogy ne keresnék sokan ez utóbbi eszközöket is. Rájuk gondolt újdonságával a Samsung.","shortLead":"Bár az okosórák elterjedése kissé háttérbe szorította a napi aktivitást követő fitnesz-karkötőket, ez nem jelenti azt...","id":"20200904_samsung_galaxy_fit2_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369d0dc8-8747-4a7d-aa2e-55768d17d46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e370949-ed94-4e9f-a5a2-df8073a66fe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_samsung_galaxy_fit2_fitneszkarkoto","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:33","title":"Két hétig bírja egy feltöltéssel a Samsung új fitneszkarkötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle korlátlanságot és nagyobb rugalmasságot ígér lakossági ügyfeleinek a Telekom a szeptember 4-én megújuló vezetékes- és mobil díjcsomagjai bevezetésével.","shortLead":"Többféle korlátlanságot és nagyobb rugalmasságot ígér lakossági ügyfeleinek a Telekom a szeptember 4-én megújuló...","id":"20200903_telekom_uj_tarifak_mobil_otthoni_vezetekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823d577-852b-483e-ab72-dcdd2bfa71d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_telekom_uj_tarifak_mobil_otthoni_vezetekes","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:33","title":"Holnap teljesen megváltoznak a Telekom tarifái, a mobilos és az otthoni díjcsomagok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]