Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","shortLead":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","id":"20200905_kincses_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9560e6-99ef-45fe-a6e7-3848f91f3f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_kincses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:21","title":"Kincses: Ijesztően terjed a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66057235-1655-486e-a436-152d0ccd3ae9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Soha nem esett még annyi szó a csomagolásról, mint mostanában, 2021 januárjától pedig búcsút kell vennünk számos egyszer használatos műanyag terméktől. Egyre ismertebbek és népszerűbbek az ehető tányérok, poharak és evőeszközök, amelyeket elfogyaszthatunk, vagy komposztálhatunk. Van, aki szerint ez mentheti meg a világot a műanyaghulladéktól, mások szerint viszont ez távolról sincs így.","shortLead":"Soha nem esett még annyi szó a csomagolásról, mint mostanában, 2021 januárjától pedig búcsút kell vennünk számos...","id":"20200905_csomagolas_egyszer_hasznalatos_muanyag_komposztalas_evoeszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66057235-1655-486e-a436-152d0ccd3ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd29343-d8e3-4453-a5d3-3f5519e804ab","keywords":null,"link":"/zhvg/20200905_csomagolas_egyszer_hasznalatos_muanyag_komposztalas_evoeszkoz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:00","title":"Mit szólna ahhoz, ha a leves után a tányért is meg kellene ennie?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit tárgyalóküldöttség vezetője, David Frost szerint nem félnek attól, hogy mi lesz, ha nem állapodnak meg az Európai Unióval.","shortLead":"A brit tárgyalóküldöttség vezetője, David Frost szerint nem félnek attól, hogy mi lesz, ha nem állapodnak meg...","id":"20200906_NagyBritannia_kesz_a_megallapodas_nelkuli_kereskedelemre_az_EUval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9da4d-650f-4757-a55c-b1b27cc23e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_NagyBritannia_kesz_a_megallapodas_nelkuli_kereskedelemre_az_EUval","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:53","title":"Nagy-Britannia kész a megállapodás nélküli kereskedelemre az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f697664b-c24a-45ff-abe8-5efecb1680e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bemutatták Rubik Ernő A mi kockánk című könyvét pénteken a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Az elmúlt csaknem fél évszázadban világszerte több mint 350 millió példányban elkelt Rubik-kocka történetét, az alkotó ehhez kapcsolódó gondolatait rögzítő kötet a következő hetekben számos országban megjelenik.","shortLead":"Bemutatták Rubik Ernő A mi kockánk című könyvét pénteken a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Az elmúlt csaknem fél...","id":"20200906_rubik_erno_a_mi_kockank_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f697664b-c24a-45ff-abe8-5efecb1680e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e97757-983f-4243-907c-b6b6cd481ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_rubik_erno_a_mi_kockank_konyv","timestamp":"2020. szeptember. 06. 22:38","title":"Rubik Ernő: A kocka a használójával együtt alkot egy egészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bb139c-c971-4a13-b7a3-aff78ee509f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán már a soron következő, az országot esetlegesen sújtó, rekordméretű esőzésekre és hullámokra akarja felkészíteni a lakosait. ","shortLead":"Japán már a soron következő, az országot esetlegesen sújtó, rekordméretű esőzésekre és hullámokra akarja felkészíteni...","id":"20200906_200_ezer_embert_lakoltattak_ki_japanban_a_kozelgo_tajfun_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37bb139c-c971-4a13-b7a3-aff78ee509f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6aced2-557f-4e25-b7a9-30f34b69f9e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_200_ezer_embert_lakoltattak_ki_japanban_a_kozelgo_tajfun_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:14","title":"200 ezer embert lakoltattak ki Japánban a közelítő tájfun miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik az elkövetőket.","shortLead":"Keresik az elkövetőket.","id":"20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955d63d-366a-453c-bffe-929aeb7bc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:45","title":"A rendőrség szerint ez a két alak lopott egy győri szórakozóhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","shortLead":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","id":"20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b145f3-79fb-4d7f-b82e-ec8c06acd11e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:57","title":"Itt az első jelentés az orosz koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikai elemzők szerint az amerikai elnök tudatosan átvette a világ más autoriter vezetőinek manipulációs hatalomtechnikai módszereit annak érdekében, hogy novemberben újraválasszák. ","shortLead":"Politikai elemzők szerint az amerikai elnök tudatosan átvette a világ más autoriter vezetőinek manipulációs...","id":"20200905_Trump_sokat_tanult_Orbantol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cccefb-8d0f-4ad2-bc43-824b1515c254","keywords":null,"link":"/360/20200905_Trump_sokat_tanult_Orbantol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:00","title":"Trump sokat tanult Orbántól: piszkos trükkök a hatalom megtartásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]