Elon Musk egyik többször szóba hozott terve, hogy egymillió emberrel népesíti be a Marsot, akik a Starship űrhajóval jutnak majd a vörös bolygóra. Ehhez előbb persze a rakétát is el kell készíteni, és ki kell alakítani az űrhajót, amely biztonságban a Marsra szállítja az első telepeseket. Ez nyilvánvalóan nem veszélytelen küldetés, a kockázattal pedig a SpaceX vezetője is tisztában van. Legalábbis ez derül ki a Tech Times cikkéből, melyben magát Muskot idézik.

A vizionárius szerint a SpaceX egyik fontos küldetése, hogy 10 éven belül elérje azt a technológiai fejlettséget, amely majd lehetővé teszi, hogy a vállalat évente 100 Starship-rakétát gyártson. Ha ezt sikerül megvalósítani, lehetségessé válik a Mars gyarmatosítása, hiszen lesz, amivel a telepesek eljuthatnak a bolygóra.

A küldetésekkel kapcsolatban Musk úgy látja: naponta valószínűleg három Starship-járat indulhat a Marsra, összesen 300 emberrel a fedélzeten. Ilyen ütemtervvel látszik ugyanis tarthatónak az egymillió marsi lakos elérése. Közülük persze nem mindenki ér majd célba, ugyanis az űrhajóval zajló tesztek, az utazással kapcsolatos nehézségek kezdetben valószínűleg sok emberéletet követelnek majd.

Elon Musk erről azt mondta: mindenkinek tisztában kell lennie, hogy a cél nem csak grandiózus, de rendkívül veszélyes is, és "jó esély van rá", hogy többen meg fognak halni a projekt során.

A tavaly októberben fizikai Nobel-díjat kapott Michel Mayor svájci asztrofizikus szerint őrültség, hogy egy másik bolygóra költözünk, ha egy napon már nem lehet a Földön élni.

