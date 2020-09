Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik az elkövetőket.","shortLead":"Keresik az elkövetőket.","id":"20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955d63d-366a-453c-bffe-929aeb7bc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:45","title":"A rendőrség szerint ez a két alak lopott egy győri szórakozóhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma.","shortLead":"A közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma.","id":"20200905_Soha_nem_volt_meg_ennyi_uj_koronavirusfertozott_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd052df-d48a-4fa2-8841-8381c60f38f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Soha_nem_volt_meg_ennyi_uj_koronavirusfertozott_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:25","title":"Soha nem volt még ennyi új koronavírus-fertőzött Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e658566-5cf0-414e-b063-be82d9dc3ed6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konzuli segítséggel kaptak némi ennivalót.","shortLead":"Konzuli segítséggel kaptak némi ennivalót.","id":"20200905_ciprus_karanten_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e658566-5cf0-414e-b063-be82d9dc3ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f137e5-f077-41dc-b901-aa11e0fe9f34","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_ciprus_karanten_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:54","title":"Étlen-szomjan tartottak karanténban két magyar Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lukasenka szerint a katolikus egyház az ellenzéket támogatja a fehérorosz tüntetéseken, ezért a minszki katolikus érseket augusztus 31-e óta nem engedik vissza hazájába Lengyelországból. Szijjártó Péter most tollat ragadott az érdekében.","shortLead":"Lukasenka szerint a katolikus egyház az ellenzéket támogatja a fehérorosz tüntetéseken, ezért a minszki katolikus...","id":"20200906_Szijjarto_Peter_levelet_irt_a_feherorosz_kulugyminiszternek_a_minszki_ersek_erdekeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68313b9-c3a9-4dbb-b7bb-0433d7a04351","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Szijjarto_Peter_levelet_irt_a_feherorosz_kulugyminiszternek_a_minszki_ersek_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:16","title":"Szijjártó levelet írt barátjának, Lukasenka miniszterének, de senki ne higgye, hogy a balhékeltés a célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c5fa03-74f4-4a2b-af14-7171b35c045e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Okosbölcsőt\" fejlesztett ki a babák álomba ringatására egy házaspár, hogy segítse a szülők éjszakai alvását. A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés babafigyelő, ringató, mózeskosár és bölcső is egyben.","shortLead":"\"Okosbölcsőt\" fejlesztett ki a babák álomba ringatására egy házaspár, hogy segítse a szülők éjszakai alvását...","id":"20200906_okosbolcso_mesterseges_intelligencia_babafigyelo_ringato_mozeskosar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c5fa03-74f4-4a2b-af14-7171b35c045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8665baaf-5e2a-4f15-9c94-aac47c6a19fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_okosbolcso_mesterseges_intelligencia_babafigyelo_ringato_mozeskosar","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:03","title":"Nem csak a babán, a szülő éjszakáján is segíthet az okosbölcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban támogató Fox News azon újságíróját, aki beszámolt az elnök amerikai katonákat súlyosan sértő kijelentéseiről. Trump azért is bajban van, mert sértéseivel elsősorban azokat bántotta meg, akik inkább őt támogatják a belpolitikai vitákban.","shortLead":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban...","id":"20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f8557-2b0a-4337-8d42-64c5dc5d4b66","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:06","title":"Mélyül Trump legújabb botránya, már az őt támogató Fox News újságíróját is ki akarja rúgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Comparitech megnézte, a világon hol éri meg a legjobban előfizetni a Netflixre, és egyáltalán: hol milyen ár-érték aránnyal bír a streaming szolgáltató. Kiderült, a magyar felhasználók igencsak jó elbánásban részesülnek.","shortLead":"A Comparitech megnézte, a világon hol éri meg a legjobban előfizetni a Netflixre, és egyáltalán: hol milyen ár-érték...","id":"20200905_netflix_magyarorszag_arak_elofizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc36d1c-88b9-49ba-81a8-1f85925e3993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_netflix_magyarorszag_arak_elofizetes","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:03","title":"Mennyibe kerül a magyaroknak egy film a Netflixen? Kiszámolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba a januári, egyiptomi világbajnokság sorsolásán, amelyet szombat este rendeztek Gízában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba...","id":"20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18665767-1f60-43ab-831c-a3441d958b7b","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:43","title":"Három földrészről kapott ellenfelet a magyar férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]