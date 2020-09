Kétségtelenül történt némi előrelépés az elmúlt években, a divatipar jelenleg is igen szennyező. Ezt szem előtt tartva dolgoznak egy új fejlesztésen a Harvardon. Az egyetem John A. Paulson Mérnöki- és Alkalmazott Tudományok Iskolájának (SEAS) csapata egy olyan, 3D-nyomtatással elkészíthető anyagot fejlesztett ki, melyet előre be lehet programozni arra, hogy milyen alakot vegyen fel. A gyapjúhoz hasonlító anyag képes a korábban felvett alakúra formálódni, de akár újakat is fel tud venni, ha megfelelő inger éri.

Az anyag előállítása környezetbarát módon történik, az alapját ugyanis a használt gyapjúból kivont keratin (az emberi hajat 97 százalékban alkotó fehérje) adja. A szakemberek fogták a keratinláncot, majd rugószerű szerkezetté formálták. Ezek közül kettőt összetekercseltek, ezekből pedig végül felépítették a szálakat. Amikor ezeket inger éri – például az anyagot kinyújtják –, képesek megváltoztatni formájukat, és azt tartani, egészen addig, amíg egy hirdogén-peroxidból és nátrium-foszfátból álló oldattal visszaalakulásra késztetik őket.

Az anyag tesztelése során egy keratinlapot hajtogattak csillag formájúra, majd vízbe mártották, hogy formázható legyen, utána feltekerték. Amikor a hengert ismét vízbe tették, újra a csillag alakot vette fel.

A szakemberek szerint a most kifejlesztett technológiát képes lenne a divatipar is alkalmazni, például olyan ruhákat készíthetnének, melyek fel tudják venni a viselője méreteit. Ezzel a vásárlók pénztárcája és a bolygó is jobban járhatna.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.