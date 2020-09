Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","shortLead":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","id":"20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c570e6-2087-4f9a-bec1-310f8efdeec6","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:17","title":"Prágát és Dubrovnik környékét is kockázatos helynek minősítette a német külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kelet-Európában viszont még mindig sokkal többen halnak meg a környezeti hatások miatt, mint a kontinens nyugati felén. ","shortLead":"Kelet-Európában viszont még mindig sokkal többen halnak meg a környezeti hatások miatt, mint a kontinens nyugati felén. ","id":"20200909_A_jarvany_jot_tett_a_levegominosegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563bc316-83d3-4970-80fb-1c5eacf59c8c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_A_jarvany_jot_tett_a_levegominosegnek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:36","title":"Jelentősen javult a levegő minősége a járvány első hulláma alatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa434038-3185-4b83-96cb-516e6bd7c222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota ambiciózus kutatási projektjének olyan nevet adott, amely egy híres modelljükre emlékeztet: a JAXA japán űrügynökséggel közösen fejlesztett járművük neve „Lunar Cruiser” .","shortLead":"A Toyota ambiciózus kutatási projektjének olyan nevet adott, amely egy híres modelljükre emlékeztet: a JAXA japán...","id":"20200907_Holdjarokent_viszik_tovabb_a_Land_Cruiser_nevet_a_Toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa434038-3185-4b83-96cb-516e6bd7c222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bcb5c2-e243-4abf-8cf4-32c4e5603cb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Holdjarokent_viszik_tovabb_a_Land_Cruiser_nevet_a_Toyota","timestamp":"2020. szeptember. 09. 03:55","title":"A Holdon Lunar Cruiser lesz a Toyota Land Cruiserből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ausztriából a tiltás ellenére járnak át fogorvoshoz Magyarországra, a hobbisportolók nagy részét viszont visszatartja a bizonytalanság és a szigorúbb belépési szabályok. Miközben a kormány arról beszél, a határzárat a magyar gazdaság védelmében hozta meg, megnéztük, milyen nem várt következményekkel járhat még az újabb szigorítás.","shortLead":"Ausztriából a tiltás ellenére járnak át fogorvoshoz Magyarországra, a hobbisportolók nagy részét viszont visszatartja...","id":"20200908_hatarzar_jarvany_kovetkezmenyek_turizmus_vendegmunkas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31eec00-297d-4ebb-ad6b-e8f76cb33d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_hatarzar_jarvany_kovetkezmenyek_turizmus_vendegmunkas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:00","title":"Magával rántja-e a magyar gazdaságot a határzár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","shortLead":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","id":"20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d66160-b912-428f-9ca9-d0a6b6cf6577","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:39","title":"Még az ITM-nél van a Színművészeti összes pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több furcsaság is szerepel abban a tanulmányban, amely a kedden forgalomba került orosz koronavírus-vakcina hatásosságát taglalja – állítják a dokumentumot ellenőrző nemzetközi kutatók. A bírálók egy érzékletes hasonlata szerint a benne szereplő adatok nagyjából azt a képet mutatják, mint ha valaki egy dobókockával többször is pontosan ugyanazt a számsort dobná ki.","shortLead":"Több furcsaság is szerepel abban a tanulmányban, amely a kedden forgalomba került orosz koronavírus-vakcina...","id":"20200908_orosz_vakcina_hatasvizsgalat_tanulmany_lancet_koronavirus_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab31df81-c471-48f3-856c-82e490490de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_orosz_vakcina_hatasvizsgalat_tanulmany_lancet_koronavirus_oltoanyag","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:03","title":"Több szakértő szerint meghamisíthatták az orosz koronavírusvakcina-kísérletek eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a52fb0-0866-48ae-bad2-3d90b96eda66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leleten szereplő Semmelweis Egyetem állítja: az özvegy ugyanolyan ellátásban részesült, mint bárki más.","shortLead":"A leleten szereplő Semmelweis Egyetem állítja: az özvegy ugyanolyan ellátásban részesült, mint bárki más.","id":"20200908_vajna_timea_koronavirus_covid_19_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a52fb0-0866-48ae-bad2-3d90b96eda66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9a6f14-47ff-4149-9a51-41d44dd247b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_vajna_timea_koronavirus_covid_19_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:10","title":"A megfertőződött Vajna Tímea leletén ott volt, hogy \"VIP\", de ez a Semmelweis Egyetem szerint semmit nem jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedd délután kiküldte szokásos őszi sajtóeseményére szóló meghívóit az Apple.","shortLead":"Kedd délután kiküldte szokásos őszi sajtóeseményére szóló meghívóit az Apple.","id":"20200908_apple_meghivo_iphone_12_bemutato_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd58413-ad68-4690-a1a7-2c867436b3ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_apple_meghivo_iphone_12_bemutato_2020","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:32","title":"Hivatalos: az Apple szeptember 15-én bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]