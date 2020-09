Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter szerint döntést jól megfontolták, a kutatórium összetétele Vidnyánszky Attila vezetésével megfelel a célnak.","shortLead":"A miniszter szerint döntést jól megfontolták, a kutatórium összetétele Vidnyánszky Attila vezetésével megfelel a célnak.","id":"20200911_palkovics_laszlo_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b579ad8-d57b-4498-a887-2a5e2ed7c0e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_palkovics_laszlo_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:49","title":"Palkovics László nem hívja vissza Vidnyánszky Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi Szent János Kórház és a Semmelweis Egyetem is több fertőzött dolgozóról számolt be.","shortLead":"A fővárosi Szent János Kórház és a Semmelweis Egyetem is több fertőzött dolgozóról számolt be.","id":"20200909_koronavirus_janos_korhaz_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76aa4f8-bbd3-4c17-a632-1cf9c287b28a","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirus_janos_korhaz_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:11","title":"Három dolgozó koronavírusos a János-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egészen a B oszlopig megegyezik a nemrégiben hivatalosan is leleplezett Enyaq iV-vel.","shortLead":"Az újdonság egészen a B oszlopig megegyezik a nemrégiben hivatalosan is leleplezett Enyaq iV-vel.","id":"20200910_kemfoton_a_kupesitott_skoda_villanyauto_az_enyaq_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd6df9-fc40-499a-a0b4-efc8fb63fa9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_kemfoton_a_kupesitott_skoda_villanyauto_az_enyaq_gt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:21","title":"Kémfotón a kupésított Skoda villanyautó, az Enyaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt csaknem százezer új esetet regisztráltak.","shortLead":"Egy nap alatt csaknem százezer új esetet regisztráltak.","id":"20200911_Hatalmas_tempoban_terjed_a_koronavirus_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9166a6b6-c607-4f3c-b26b-be24a1d500c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_Hatalmas_tempoban_terjed_a_koronavirus_Indiaban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:06","title":"Hatalmas tempóban terjed a koronavírus Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fogyóban az elnök pénze.","shortLead":"Fogyóban az elnök pénze.","id":"20200909_Dedikalt_Biblia_menti_meg_Trump_kampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd0fecf-239d-4f34-a278-c8c8de457aab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Dedikalt_Biblia_menti_meg_Trump_kampanyat","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:30","title":"Dedikált Biblia menti meg Trump kampányát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben cselekszünk, még van remény a káros folyamatok megfordítására. Máskülönben 8 milliárd ember élete a tét. ","shortLead":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben...","id":"20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919291d6-b35c-4f35-8427-8bd334137e10","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"WWF: Az életmódunkat is meg kell változtatni, hogy megakadályozzuk fajok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem volt olyan megyéje az országnak, ahol ne találtak volna új fertőzöttet.","shortLead":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem...","id":"20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50122072-4fdd-4285-b7f5-2bb14ebb70a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:57","title":"Koronavírus: 468-cal nőtt az aktív esetszám, ketten haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","shortLead":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","id":"20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44493329-0cad-492a-99f7-b35b92260dec","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:53","title":"Látogatási tilalmat rendelt el a kórházakban Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]