Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha ülő kutyát lát, az lehet, hogy az elszabadult górugrány. Nem veszélyes.","shortLead":"Ha ülő kutyát lát, az lehet, hogy az elszabadult górugrány. Nem veszélyes.","id":"20200910_miskolc_allatkert_kenguru_szokes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3237faec-6a8f-4d76-ba72-36c673c6640b","keywords":null,"link":"/elet/20200910_miskolc_allatkert_kenguru_szokes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:51","title":"Kenguruk szöktek meg Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fogyóban az elnök pénze.","shortLead":"Fogyóban az elnök pénze.","id":"20200909_Dedikalt_Biblia_menti_meg_Trump_kampanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd0fecf-239d-4f34-a278-c8c8de457aab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Dedikalt_Biblia_menti_meg_Trump_kampanyat","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:30","title":"Dedikált Biblia menti meg Trump kampányát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt egyelőre nem tudni, ez mennyiben érinti például az ott élő – amerikai – FaceID-használókat.","shortLead":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt...","id":"20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7fe501-54f1-4a29-90d7-7b9c1ba99532","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:03","title":"Itt az eddigi legszigorúbb tiltás: senki sem használhat arcfelismerő szoftvert Portlandben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd7337e-0b98-40ba-8ded-a70d43442a70","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200909_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_pirosfeher_csikok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd7337e-0b98-40ba-8ded-a70d43442a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3c40a7-017e-4a37-b3ed-9cc6baf538f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_pirosfeher_csikok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:57","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a piros-fehér csíkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48aba8-4d4d-4744-a588-c93e91112873","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katona József Színház társulatának tagja úgy véli, az SZFE-tiltakozás fontos ügy, amelyben részt kell venni.","shortLead":"A Katona József Színház társulatának tagja úgy véli, az SZFE-tiltakozás fontos ügy, amelyben részt kell venni.","id":"20200910_Elek_Ferenc_Molnar_Piroska_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f48aba8-4d4d-4744-a588-c93e91112873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5cb9b9-3a68-44d1-9798-187961627211","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Elek_Ferenc_Molnar_Piroska_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:50","title":"Elek Ferenc: Tudom, hogy az SZFE-n nincs ideológiai képzés, csak szakmaiság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc5731a-14bf-4dfe-b66b-32b1e2115f97","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény védelmében. A maga is az egyetemen végzett színész végigkísérte a nyár folyamán magára találó diákságot, és állítja, ezt a szembenállást nem ők fogják elunni.","shortLead":"Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény...","id":"202037_a_vasgeneracio_mar_most_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fc5731a-14bf-4dfe-b66b-32b1e2115f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c64f2ee-6c7b-4d04-8a20-3c9a36643ad6","keywords":null,"link":"/360/202037_a_vasgeneracio_mar_most_nyert","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:00","title":"NoÁr a művészvilágnak: Már nem elég a Facebookon drukkolni a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt és feldarabolt egy újságírónőt. A HVG 2018 májusi cikkét azért közöljük újra, mert Peter Madsen egy most sugárzott dokumentumfilmben először vallotta be, hogy valóban ő ölte meg Kim Wallt. Alább Madsen előéletét ismerhetik meg részletesen.","shortLead":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt...","id":"201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d9f91-1638-4da2-a310-1ffdf5528781","keywords":null,"link":"/360/201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:30","title":"Egy nem politikai gyilkosság anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59302ff3-e285-46c0-b2b7-cceb420d91c0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200910_Marabu_Feknyuz_Hallo_Emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59302ff3-e285-46c0-b2b7-cceb420d91c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc23b691-9e8a-4fb1-af37-c46a3fbe93fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Marabu_Feknyuz_Hallo_Emmi","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:00","title":"Marabu Féknyúz: Halló! Emmi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]