[{"available":true,"c_guid":"1b579445-bb35-4870-b8aa-2e6d9ac8c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinmotoros újdonságot nem veti szét az erő, cserébe viszont a korábbiaknál barátságosabb az árcédulája.","shortLead":"A benzinmotoros újdonságot nem veti szét az erő, cserébe viszont a korábbiaknál barátságosabb az árcédulája.","id":"20200910_7_millio_forint_alatti_uj_skoda_octavia_alapmodell_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b579445-bb35-4870-b8aa-2e6d9ac8c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2595fe80-fdb9-4e33-a999-7c27023fdb51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_7_millio_forint_alatti_uj_skoda_octavia_alapmodell_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:59","title":"7 millió forint alatti új Skoda Octavia alapmodell érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Niels H.-nak 85 beteg megölése miatt kellett bíróság elé állnia.","shortLead":"Niels H.-nak 85 beteg megölése miatt kellett bíróság elé állnia.","id":"20200911_134_holttestet_exhumaltak_mire_eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_egy_nemet_apolot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5ec9b5-6e1b-4fa4-a027-5de88b6e9d89","keywords":null,"link":"/elet/20200911_134_holttestet_exhumaltak_mire_eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_egy_nemet_apolot","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:25","title":"134 holttestet exhumáltak, mire életfogytig tartó börtönre ítéltek egy német ápolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak a stúdiók. Az óriási változást most a Dűne esetében követhetjük le.","shortLead":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak...","id":"20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce3cacb-9bea-4154-844f-03181de3e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:03","title":"Videó: Egymás mellé tették a Dűne 1984-es és 2020-as változatát, látványos a különbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca9243-0dcd-426d-860b-876996c2148e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A harminc bálányi összepréselt műanyag palack annyi, amennyit óránként elhasználunk Magyarországon.","shortLead":"A harminc bálányi összepréselt műanyag palack annyi, amennyit óránként elhasználunk Magyarországon.","id":"20200910_Tobb_mint_30_balanyi_osszepreselt_PETpalackot_vitt_ki_a_Greenpeace_a_Parlament_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ca9243-0dcd-426d-860b-876996c2148e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d940a4-d36c-49d6-876e-5a374ddf528b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Tobb_mint_30_balanyi_osszepreselt_PETpalackot_vitt_ki_a_Greenpeace_a_Parlament_ele","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:47","title":"Több tízezer PET-palackot vitt a Greenpeace a Parlament elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miután az elsőre meghirdetett támogatási keret negyedóra alatt kimerült, a kormány folytatja a programot.","shortLead":"Miután az elsőre meghirdetett támogatási keret negyedóra alatt kimerült, a kormány folytatja a programot.","id":"20200910_elektromos_auto_palkovics_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77bd481-e419-4aee-a878-9542f3a13b13","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elektromos_auto_palkovics_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:30","title":"Még több támogatást ígért Palkovics az elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","shortLead":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","id":"20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d36f7f-f0f3-4bb6-90d2-df88e14473ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:57","title":"Koronavírusos egy diák a pécsi Babits gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.","shortLead":"A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.","id":"20200911_koronavirus_fertozott_jarvany_johns_hopkins_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d8edf5-3e26-4ba3-afe8-8c03bdb1b688","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_koronavirus_fertozott_jarvany_johns_hopkins_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:55","title":"Egy nap alatt közel 300 000 új fertőzöttet találtak a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építőanyagok drágulásának oka még a 2008-as válságban gyökerezik. Jó hír a megrendelőknek, hogy a szakértők szerint mostantól nem kell anyagár-emelkedéssel számolni – a rossz hír pedig az, hogy ezt egy lakossági vásárló nem feltétlenül fogja észrevenni.

","shortLead":"Az építőanyagok drágulásának oka még a 2008-as válságban gyökerezik. Jó hír a megrendelőknek, hogy a szakértők szerint...","id":"20200911_epitoanyag_aremelkedes_ingatlanpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbec91e-f1ec-4f6a-a688-937fb1ba82fa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_epitoanyag_aremelkedes_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:00","title":"Irreálisnak érzi az építőanyagok árait? Ez az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]